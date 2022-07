Centocelle piange Pietro Rossetti, gestore dello storico forno di quartiere

È morto Pietro Rossetti, uno dei due fratelli proprietari dello storico supermercato di via degli Olivi a Centocelle. Il negozio è tutt'ora un'istituzione del quartiere, conosciuto per pane e pizza calda a tutte le ore del giorno e per le famose caramelle mou che hanno ingolosito generazioni di bimbi della zona.

Nato nel 1956 come semplice forno, cinque anni dopo venne inaugurato un piccolo negozio di alimentari, che insieme al panificio si è poi trasformato in supermercato. Recentemente l'attività si è dotata anche di un'enoteca. Uno degli esercizi più amati nel quartiere, che oggi piange la scomparsa di uno dei suoi gestori. A dare l'annuncio della scomparsa il fratello Alfonso. Entrambi figli di Alfredo e Fernanda, storici fondatori dell'attività.

"Non spetta a me che sono il fratello tesserne le lodi di lavoratore infaticabile e padre esemplare, bastano le testimonianze di affetto e stima che stiamo ricevendo con tutti i mezzi - scrive sulla pagina social del panificio - lavoratore infaticabile e padre esemplare, bastano le testimonianze di affetto e stima che stiamo ricevendo con tutti i mezzi. Ci mancherà e so che mancherà a molti di voi. Lascia un vuoto che nulla e nessuno potrà mai colmare. Ma andremo avanti anche e soprattutto per onorare la sua memoria come merita".

Centinaia i messaggi di cordoglio lasciati sulla bacheca dai tanti cittadini che lo ricordano con affetto.