Lavori sulla linea del tram, ristretta la Palmiro Togliatti: tutte le informazioni

Da oggi, giovedì 30 novembre fino a venerdì 22 dicembre 2023 sarà ristretta la carreggiata di viale Palmiro Togliatti causa lavori sulla linea tramviaria.

Questo intervento sulla strada si deve infatti ai lavori di rifacimento per ammodernamento per garantire la sicurezza a passeggeri e lavoratori, dell’anello tramviario che percorre l’importante via del quinto municipio.

Per via di queste opere di rifacimento la corsia in direzione Prenestina verrà ristretta e fino all’8 dicembre resterà attiva la corsia più esterna. A seguire verranno attivate le corsie centrali. Nella direzione opposta, verso Casilina invece saranno sempre garantite due corsi di transito. In questo arco di tempo la linea 14 si fermerà a Piazza dei Gerani.

"Allo stesso tempo" - rende noto Maura Lostia Vicepresidente e Ass. alla mobilità del municipio V - "Il Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana lavorerà alla messa in sicurezza di Via Prenestina da Via G.B. Valente a Togliatti nei tratti delle rotaie ammalorati".