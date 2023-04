Lavori in via dei Castani, Centocelle senza tram: come cambia la mobilità

Fino a venerdì 28 aprile 2023 e da martedì 2 a venerdì 5 maggio 2023 cambierà e sarà in parte modificato il servizio di alcune linee in zona Centocelle. Le modifiche al servizio sono dovute a causa di lavori di rifacimento del manto stradale di via dei Castani. Le linee interessate a modifiche sono la 5, 14 e 19.

Per le linee 5 e 14 è attivato il percorso tranviario unificato, la linea 514, che porterà da viale Togliatti alla stazione Termini. Per quanto riguarda invece la linea 19, i cittadini viaggeranno su tram tra piazza Risorgimento e Largo Preneste. Da Largo Penestre a piazza del Geraniil collegamento sarà possibile con il bus navetta 5-19.