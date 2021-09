Centocelle, tre giorni senza il tram 14: servizio limitato per interventi sugli alberi

Tra via Prenestina, altezza via Bresadola, e il capolinea di viale Palmiro Togliatti, la linea 14 sarà sostituita da un servizio bus

Nelle giornate di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 settembre sono in programma alcuni interventi sulle alberature di viale Palmiro Togliatti, nel tratto compreso tra via Prenestina e via Durante/via dei Ciliegi.

In questi giorni, dalle ore 7,30 e sino a cessate necessità, la linea tram 14 viaggerà sullo stesso itinerario della linea 5 Termini-piazza dei Gerani. Tra via Prenestina altezza via Bresadola e il capolinea di viale Palmiro Togliatti, la linea 14 sarà sostituita da un servizio bus.

I bus passeranno e fermeranno a lato della corsia tranviaria. Gli interventi (quindi il servizio sostitutivo su bus) si ripeteranno nelle giornate del 13, 14 e 15 settembre.