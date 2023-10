A Centocelle nasce la pista di atletica dedicata a Pietro Mennea

A Centocelle presso l’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone, plesso Rosa Parks, è stata inaugurata una pista di atletica dedicata a Pietro Mennea a 10 anni dalla sua scomparsa.

La “Pista di Pietro”, lunga 100 metri e dotata di tre corsie, è realizzata con una superficie speciale ottenuta dal riciclo di materiale sportivo e scarpe da lavoro (DPI) raccolti con i progetti esosport e back to work. Obiettivi della Pista di Pietro sono far rivivere gli spazi scolastici e dare ai ragazzi un luogo dove poter praticare sport e socializzare e quindi accoglienza e integrazione. A questi si aggiunge anche il tema della sostenibilità ed economia circolare con conseguente riqualifica del territorio.

L’impianto nasce dall’incontro di Nicolas Meletiou, Paolo Masini, ideatore del progetto, e Manuela Olivieri Mennea, moglie del campione olimpico che ha aderito all’iniziativa donando un paio di scarpe da corsa dell’atleta. I fondi per la realizzazione dell’impianto sportivo arrivano dal bando regionale Sport senza barriere vinto dalla scuola nel 2022. Alla realizzazione del progetto hanno partecipato esosport, ESO Recycling, in collaborazione con l’associazione Romabpa - Mamma Roma e i suoi figli migliori e l’Associazione Gogreen.

"Sono particolarmente contenta della realizzazione di questa Pista di Pietro a Roma” - afferma Manuela Olivieri Mennea Presidente Fondazione Pietro Mennea Onlus – “Roma è la città che ha scelto per vivere dove ha potuto costruire il suo sogno affermandosi come uomo, dedicandosi soprattutto agli altri e dimostrando quanto lo sport ed i valori che lo sport rappresenta, possano contribuire a rendere ciascuno migliore e quanto questi valori siano importanti per realizzare i propri desideri. Realizzarla in un quartiere come Centocelle e in una scuola intitolata a Rosa Parks fanno sì che questo sia un giorno davvero speciale, che Pietro avrebbe apprezzato, e che speriamo rappresenti solo il primo passo, per realizzarne molte altre.”

Paolo Masini assessore alla scuola del Comune di Roma sottolinea il valore educativo del progetto: “Farlo in questa scuola dal grande valore evocativo e sociale sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione, ci riempie di orgoglio. Grazie al contributo della regione e degli sponsor tecnici che abbiamo coinvolto attraverso la nostra associazione Romabpa, siamo riusciti a ridonare alla scuola e al quartiere uno spazio tutto nuovo, fruibile e colorato".