Furti, vandali e siringhe abbandonate: in un asilo nido di Centocelle è emergenza sicurezza

Prima i vandali, poi i ladri, tutto nel giro di pochi giorni: l’asilo nido “I giocosi anatroccoli” di via Prenestina Vecchia 490 è una delle scuole del municipio V in cui è più sentita l'emergenza sicurezza. L'ultimo furto è avvenuto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile: sono stati rubati generi alimentari per un valore complessivo di 300 euro. Pochi giorni prima, l'11 aprile, la scuola era stata vandalizzata da ignoti. Al problema dei furti si aggiunge poi quello delle condizioni di degrado della zona intorno al nido, che accoglie 69 bambini dai 3 ai 36 mesi: sono state trovate spesso, oltre ai rifiuti ingombranti, anche alcune siringhe usate. L’area, inoltre, è diventata un ritrovo per tossicodipendenti e prostitute. Una situazione che sta esasperando, oltre al personale del nido, anche i genitori dei piccoli, che hanno inviato una pec al prefetto di Roma Lamberto Giannini. Sulla questione si è mossa anche l’assessora alla Scuola del municipio V, Cecilia Fannunza.

La lettera dei genitori

Nella comunicazione inviata al prefetto, preceduta da altre negli ultimi mesi, i genitori segnalano “condizioni igieniche pessime a causa di preservativi, fazzoletti e persino siringhe usate, oltre che rifiuti ingombranti” a cui si aggiunge la presenza frequente di tossicodipendenti e prostitute, “tra le sterpaglie e gli edifici del magazzino del Teatro dell’Opera di Roma”. E ancora: “In un caso – si legge nella pec - lo scorso anno educativo, una tossicodipendente si è sentita male proprio davanti al nido tra le auto di due genitori ed è stato necessario chiamare l’ambulanza”. I furti, inoltre, si sono verificati più volte anche nel corso dell’anno scolastico 2022/23, con “episodi di intrusione da parte di non autorizzati, che disattivando l’allarme sono riusciti ad entrare nella struttura e a rubare moltissimi strumenti in dotazione al nido e alla mensa, con conseguenze di interruzione e rallentamento dell’attività scolastica per la necessaria sanificazione”. Nella primavera del 2023 era stata effettuata una pulizia dell’area in prossimità della scuola, rimuovendo rifiuti e sterpaglie e installando delle transenne. “Con nostro profondo rammarico – spiegano però i genitori - sono state divelte nel giro di pochissimi giorni e l’area è tornata ad essere di nuovo estremamente pericolosa”. A preoccupare le famiglie ora è soprattutto “la completa esposizione dei piccoli ai rischi esterni (siringhe, presenza di tossicodipendenti e prostitute) in vista dell’arrivo della primavera quando i bimbi faranno largo uso, com’è giusto che sia, dei giardini di pertinenza del nido”. Da qui la richiesta di intervento al prefetto.

Fannunza: “Siamo il municipio con più furti nelle scuole”

La situazione del nido “I giocosi anatroccoli” è ben nota anche all’assessora alla Scuola del municipio V, Cecilia Fannunza, che dopo l’ultimo furto ha inviato un esposto alle forze dell’ordine e al prefetto per segnalare, ancora una volta, la situazione. “Si tratta di un problema conosciuto e attenzionato– spiega Fannunza – su cui ho inviato tantissime segnalazioni e che purtroppo non riguarda solo quella struttura. Anche il nido L’Albero azzurro ha subito molti furti, così come diversi istituti comprensivi del nostro territorio. Abbiamo 80 scuole con allarmi su 104. Siamo il municipio con più scuole allarmate, ma anche con più furti e, ogni volta che si verificano, dobbiamo intervenire per le riparazioni e le sanificazioni. Non si tratta di una spesa indifferente”. Un risultato importante su questo tema, come spiega l’assessora, è stato ottenuto a fine febbraio, durante una riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura, in cui il municipio V, aveva sollevato il problema dei furti nelle scuole, frequenti nel territorio da lui amministrato (e non solo). Nel progetto del Campidoglio, che punta a collegare gli allarmi di 60 istituti scolastici di Roma con il 112 sono state incluse “sette scuole del nostro municipio, che abbiamo segnalato noi, tra quelle più bersagliate dai furti” spiega Fannunza. E nella lista c’è anche il nido “I giocosi anatroccoli”: “Ora è in corso l’adeguamento da parte del dipartimento Simu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, ndr) degli allarmi, così da collegarli al Numero unico per le emergenze”. Per quanto riguarda, invece, gli altri problemi del nido, l’assessora sottolinea: “Anche in questo caso il problema è noto e su segnalazione del municipio l’Ama interviene spesso per ripulire l’area, anche se purtroppo gli interventi non durano mai a lungo. Si tratta di una criticità che è stata più volte segnalata”.