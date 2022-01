Il piccolo frutteto popolare nel parco abbandonato di Tor de' Schiavi

C’è un’area verde, dietro una cortina di palazzi popolari, che è stata trasformata in un frutteto. Meglio, in un “piccolo frutteto popolare”, perché è così che adesso viene considerata da chi, in questi anni, ha lavorato per riempirla d’alberi da frutto.

Gli alberi messi a disposizione

Al parco Somaini, area verde situata a poca distanza di via Tor de’ Schiavi, nel municipio V, sono stati messi a dimora 35 alberi. Si tratta di gelsi, peri, sorbi, fichi. Piante da frutto che sono state collocate là da un gruppo di volontari. A farsi carico dell’iniziativa ha infatti provveduto l’associazione Alberi in periferia con retake Roma, vincitore del bando "Ossigeno" della regione Lazio.

Un parco semi abbandonato

I nuovi alberi si vanno a sommare ai primi venti che erano già stati messi a dimora dall’associazione nell’ottobre del 2019. Con cinquantacinque alberi la creazione di un frutteto popolare, “aperto a tutti”, ha compiuto un ulteriore salto di qualità. Parco Semaini, ha infatti raccontato Andrea Loreti il presidente di “Alberi in periferia” era un parco che “versava in uno stato di semi-abbandono, incastrato tra le case popolari e i palazzoni di periferia”.

Una sinergia virtuosa

Grazie anche al contributo di questa associazione, che all’attivo ha già altri interventi di riforestazione urbana in giro per la città, quello spazio quasi dimenticato è diventato un polmone verde. Ora si tratta di prendersi cura degli alberi, compito che i volontari dichiarano di voler realizzare coinvolgendo la cittadinanza. I frutti, è proprio il caso di dirlo, saranno colti da un'intera comunità.