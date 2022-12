Il Marocco vola ai quarti di finale ed a Centocelle esplode la festa

Fumogeni, bandiere e persino fuochi d’artificio. Il passaggio di turno del Marocco, che in Qatar si è imposto per uno a zero sul Portogallo, sta scatenando i festeggiamenti della comunità marocchina a Roma.

Bandiere e fumogeni a piazza dei Mirti

Al triplice fischio dell’arbitro che, nel sancire la sconfitta della formazione lusitana, ha decretato l’approdo ai quarti di finale della squadra magrebina, è esplosa l'esultanza. Circa trecento persone si sono immediatamente riversate per le strade di Centocelle, confluendo quasi subito nella zona di piazza dei Mirti. E' lì che si sono concentrati i festeggiamenti.

Uno storico passaggio di turno

Tra il rumore delle trombette, i clacson che si sono scatenati, i cori cantati a perdita di fiato, sono state sventolate decine di bandiere marocchine, affiancate anche da qualche bandiera palestinese. La formazione allenata da Walid Regragui ha conseguito un risultato mai raggiunto da nessuna squadra nord africana. E lo storico approdo ai quarti, dove il Marocco incontrerà la vincente tra Francia ed Inghilterra, ha lasciato la propria impronta anche nella Capitale. Tra lo stupore dei romani che si sono fermati, qualche minuto, ad immortalare con i propri smartphone l'inatteso carosello.