Ferrovia Termini-Centocelle, Regione disponibile "a riattivare la tratta fino a Giardinetti"

"Siamo disponibili a riattivare la tratta Centocelle-Giardinetti se ci saranno le condizioni economiche". Lo ha detto Nicola Passanisi, membro dello staff dell'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Mauro Alessandri, durante i lavori della commissione Mobilità, presieduta da Eugenio Patanè, che si è tenuta per affrontare il nodo della sospensione dell'ultimo tratto di linea ferroviaria che collega i quartieri est della città alla stazione Temini.

La tratta era stata chiusa nel 2015 dopo l'apertura della metro C, il cui tracciato attraversa gli stessi quartieri. La richiesta di riaprire la tratta di superficie, però, non si è mai fermata perché le stazioni non coincidono e le aree toccate dal 'trenino giallo' sono diverse. Inoltre sono stati penalizzati una serie di istituti superiori. Per la Regione la riattivazione può essere effettuata indipendentemente dal progetto di rinnovamento finanziato dal ministero delle Infrastrutture che trasformerà la tratta ferroviaria in un tram.

A richiedere l'audizione è stata la consigliera del Pd Michela Di Biase che ha confermato come la metropolitana non sia sufficiente a sostituire il servizio. Nonostante fossero stati convocati, Roma Capitale e Atac non hanno partecipato alla seduta.

"Fino ad oggi" ha spiegato Passanisi "mancava la documentazione del Comune relativa al fabbisogno economico finanziario dell'intera linea. Questi conti non ci erano mai arrivati ma recentemente ci siamo sentiti in dovere di scrivere ad Atac chiedendo di quantificarci le cifre di questo fabbisogno per riaprire il tratto in questione dopo un sopralluogo congiunto".

Continua Passanisi: "E' corretto dire che in questo momento, al di là del progetto di trasformazione della linea in un tram destinato al Comune, qualora ci arrivasse questa quantificazione dei fabbisogni noi siamo disponibili a riattivare, sempre che questo impatto economico sia sostenibile per la Regione Lazio in questa fase transitoria, ovvero fino a quando la linea sarà trasformata in una tram di Roma Capitale".

A sottolineare l'assenza del Campidoglio è stato Patané: "Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo registrare e stigmatizzare l’assenza dei rappresentanti di Roma Capitale". La Regione "ha dimostrato di avere ben chiara l’importanza della tratta Centocelle-Giardinetti. Per questo motivo l’assessorato regionale inviato formalmente richiesta ad Atac chiedendo di quantificare le cifre relative al fabbisogno economico finanziario dell’intera linea".

Per il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi la necessità di distanziamento imposta dalla pandemia sui mezzi pubblici rende il ripristino ancora più urgente. Il coordinatore dell’Osservatorio regionale trasporti, Andrea Ricci, ha ribadito che la metropolitana non è sostitutiva. Presenti anche il comitato di quartiere Centocelle storica, l'associazione Città Alessandrina e TrasportiAmo, l’Ecomuseo Casilino.