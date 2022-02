Il parco di Centocelle è una discarica abusiva: distese di rifiuti accanto ai resti dell'antica Roma

Vecchi materassi ancora impregnati d'acqua dall'ultima pioggia, televisioni rotte, brandelli di divani sporchi, vestiti, assi di legno. Nel parco di Centocelle lo scempio ambientale è senza fine. Dopo anni di denunce, mobilitazioni, istanze inoltrate all'amministrazione capitolina e municipale, l'area verde con vincolo archeolgico e paesaggistico del ministero dei Beni culturali, è ancora ridotta a gigantesca discarica abusiva.

Sul lato ovest abbiamo rifiuti interrati e i residenti attendono la bonifica dal 2017. Sul lato est se possibile è ancora peggio. Ci sono gli autodemolitori (mai trasferiti nonostante una vertenza che va avanti da 20 anni), carcasse di macchine abbandonate, e immondizia di ogni genere. Anche qui la scorsa primavera sono stati scoperti resti sotterrati e alcune analisi effettuate da Arpa Lazio hanno certificato la contaminazione ambientale di acqua e suolo. In superficie poi c'è chi continua a sversare quotidianamente rifiuti. Di seguito una gallery di foto scattate dal comitato Pac Libero rende l'idea.

Capita poi, come più volte denunciato dai cittadini, che i cumuli di immondizia vengano bruciati da persone che occupano illegalmente il manufatto che un tempo ospitava un distributore di benzina ex Agip (vedi un'altra gallery subito sotto). Roghi tossici continui, rifiuti dappertutto, a pochi metri dai resti delle antiche ville romane mai valorizzate. Da potenziale sito turistico a discarica di fortuna per giri illeciti di smaltimento di ingombranti.

Una vergogna che domenica scorsa l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi ha potuto vedere con i suoi occhi. Ha promesso interventi. Senz'altro il parco è stato messo in agenda. La lista di operazioni è lunga e stavolta non sono ammessi fallimenti. Tra le priorità rimuovere al più presto la discarica abusiva. Uno scempio che il territorio non merita.