La linea tram 14 deviata e sostituita dal bus

Da martedì 16 maggio a mercoledì 17 maggio 2023 per consentire i lavori sulla rete tramviaria in viale Palmiro Togliatti, la linea tram 14 subirà una deviazione.

Il tram infatti devierà da via Prenestina in via Bresadola, via dei Castani e Piazza dei Gerani. Nel tratto di percorso interrotto il tram sarà sostituito dalle linea bus 14Nav che transiterà lungo la corsia laterale di via Prenestina e di viale Palmiro Togliatti.