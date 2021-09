Centocelle: a ottobre riaprirà lo storico Cinema Broadway

Il silenzio in sala che vige al Cinema Broadway di Centocelle sta per infrangersi. Dopo due anni e mezzo di stop, causa contingentamenti da pandemia e adeguamenti strutturali, le poltroncine del multisala torneranno presto a ospitare spettatori e cinefili. In sicurezza però, il motivo principale per cui il cinema chiuse i battenti nel 2019.

“Quando ereditammo il cinema dal gruppo Ferrero, la struttura aveva bisogno di interventi tecnici a cui abbiamo cercato di mettere mano in tutto questo tempo. Quest’oggi abbiamo presentato il progetto dei lavori ai Vigili del Fuoco e, una volta approvato dal Comune, inizierà la riqualificazione della struttura - così Dario Lemma, titolare del Broadway - Se tutto va bene, da qui ai primi di ottobre, il cinema aprirà di nuovo le porte a tutti e potremo tornare a lavorare come una volta”.

Torna l’autunno, tornano in funzione anche i proiettori dopo anni a luci spente, mettendo all’ombra un’attività storica, con 30 anni di continuità aziendale alle spalle. “Ci aspettavamo maggior attenzione dalle istituzioni viste le difficoltà che abbiamo affrontato in pandemia, da soli, rimettendo di tasca nostra migliaia di euro per far sì che il Broadway riaprisse”, così Lemma.