Nel parcheggio di via Gordiani la nuova sede temporanea del centro raccolta di rifiuti

Da mercoledì 22 novembre Ama aprirà nel parcheggio di via dei Gordiani 45, antistante il parco di Villa De Sanctis, un centro di raccolta mobile e provvisorio. Si tratta di una soluzione temporanea trovata dal municipio V per sopperire alla chiusura della sede di via Teano, chiuso insieme ad altri centri come raccontato in questo articolo.

Infatti la sede del CdR di Ama è soggetta ad interventi di ristrutturazione per migliorare il servizio rivolto alla comunità e l’amministrazione per non privare i cittadini del servizio ha trovato nel parcheggio di via dei Giordani la soluzione.

Il nuovo centro temporaneo dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle 12:00 ospiterà i cassoni per la raccolta di rifiuti ingombranti e legno.

Queste le parole di Mauro Caliste, presidente del municipio V e dell’ass. Annucci: “Come Giunta municipale abbiamo chiesto ad AMA S.p.A. degli interventi nel Centro di via Teano proprio al fine di migliorare il servizio rivolto alla cittadinanza, oltreché gli spazi dove ogni giorno lavorano gli operatori dell’azienda. La riqualificazione programmata da AMA S.p.A. va esattamente in questa direzione, senza tuttavia privare il territorio di un servizio fondamentale per il corretto conferimento dei rifiuti, che sarà infatti possibile nell’area individuata in via dei Gordiani”.