"Il parco di Centocelle sarà il Central Park di Roma Est". Parola di Roberto Gualtieri

Prosegue come da cronoprogramma il progetto di restyling del parco dei Centocelle. Nella mattina di martedì 20 febbraio il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora ad Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, hanno svolto un sopralluogo nell’area di 126 ettari con il minisindaco Mauro Caliste e l’assessore al Verde del municipio V, Edoardo Annucci. "Sarà uno de parchi più grandi e più belli di Roma, sarà il 'Central Park' di Roma Est - ha esordito Gualtieri -. È un quadrante che ha un grande bisogno di verde, perché è circondato da quartieri densamente abitati. Era uno spazio degradato e abbandonato e adesso stiamo realizzando una nuova centralità verde collegata dalle metro e dalla nuova tramvia Togliatti".

Il punto della situazione

Il progetto di restyling del parco di Centocelle, che supera i due milioni di euro, è ampio e prevede la messa a dimora, tutt’ora in corso, di 570 alberi di specie diverse tra i quali lecci, pioppi, olmi, roverelle, alberi di Giuda e di 425 arbusti di corbezzolo, lentisco, biancospino, ilatro sottile e lentaggine. È inoltre in corso una seconda fase di bonifica, dopo quella di gennaio, con indagini in profondità per rilevare la presenza di ordigni bellici. L’intervento di riqualificazione del parco si basa su tre assi principali: la riforestazione, la riorganizzazione dei tracciati esistenti, con l’obiettivo di ricollegare il Parco ai diversi quartieri circostanti (Quadraro Don Bosco, Alessandrino, Tuscolano, Centocelle, Prenestino e Labicano) e l’installazione nell’area verde di nuove strutture per l’attività sportiva (campi da basket, da tennis e da pallavolo, corsie per l’atletica e tavoli da ping pong) e per il tempo libero (come aree pic-nic e una piazza per spettacoli o eventi all'aperto). A questo proposito assume particolare rilevanza il recupero dell’ex stazione di servizio tra via Casilina e viale Palmiro Togliatti che potrebbe diventare un importante sistema di accesso dalla fermata della linea C della metropolitana e ospitare servizi per il parco. Sarà anche realizzata un’area ludica che rievocherà il primo decollo di un aeroplano in Italia avvenuto sulla pista di Centocelle nel 1909 con il biplano di uno dei fratelli Wright.

L’appuntamento col Giubileo

Gli interventi procedono spediti in vista di un appuntamento importante, quello del Giubileo 2025: il parco di Centocelle ospiterà infatti cinque eventi con la partecipazione di papa Francesco. Per questo i lavori di riqualificazione sono stati divisi in due tranche: la prima dovrà concludersi per il Giubileo, la seconda entro il 2026. “Con questo sopralluogo – spiega Alfonsi - insieme al sindaco Gualtieri abbiamo verificato il rispetto dei tempi del cronoprogramma degli interventi del piano di riqualificazione del parco di Centocelle che costituisce un fondamentale polmone verde. La rigenerazione e l’ampliamento del parco sono frutto di un processo partecipato con la rete delle associazioni territoriali che ha l’obiettivo di tutelarne le caratteristiche ambientali, il patrimonio archeologico, migliorarne la fruibilità e valorizzarne le grandi potenzialità per il tempo libero, le attività sportive e ricreative”.