Lavori sulla condotta idrica: Centocelle e Tor de' Schiavi a secco

Tor de' Schiavi e Centocelle senza acqua. Lo rende noto Acea Ato2 comunicando la sospensione idrica in alcune delle strade dei due quartieri del V Municipio. Come scrivono dall'Azienda, per eseguire lavori sulla condotta idrica, martedì 30 novembre dalle ore 08:00 alle 21:00 potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua nel V Municipio del Comune di Roma.

In particolare le zone interessate sono:

via Tor de' Schiavi (tratto da via dei Platani a via delle Camelie), via dei Glicini, via degli Aceri, via delle Sequoie, via dei Frassini e zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con 2 autobotti sarà disponibile presso: via Tor de’ Schiavi 102 e via dei Frassini 32.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.