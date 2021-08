Buon compleanno Centocelle: il 21 agosto del 1921 nasceva ufficialmente la "borgata rurale"

Era il 21 agosto del 1921 e a Roma nasceva la borgata di Centocelle. Trascorso un secolo, appassionati di storia e abitanti del quartiere possono finalmente festeggiare il “compleanno” ufficiale, avendo a disposizione le carte d’archivio che indicano proprio il 21 agosto come giorno di nascita.

La scoperta si deve al lavoro degli storici del Festival Bellastoria-Narrazioni di Strada, una rassegna sulla storia di periferia ospitato nel territorio del V Municipio arrivata quest’anno alla quarta edizione. A spiegarne la genesi sono proprio loro: “La ricerca è partita grazie all’input che Andrea Martire ha dato nel libro ‘Guida Verace di Centocelle’, del 2020, in cui cita il regio decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52 attraverso cui lo Stato poté espropriare terreni per pubblica utilità finalizzata alla costituzione di centri di colonizzazione col fine di bonificare l’Agro Romano. La data ufficiale del documento che abbiamo trovato durante le ricerche in archivio è quella del 21 agosto 1921”.

Gli storici del festival hanno condotto una ricerca approfondita rintracciando il documento che porta le firme di Vittorio Emanuele III di Savoia, l’allora re d’Italia, di Ivanoe Bonomi, all’epoca presidente del Consiglio, e di Angelo Mauri, ministro dell’Agricoltura. Ad aiutarli nella prima fase della ricerca sono stati i risultati degli studi dei gruppi di lavoro di Alessandro Portelli, e lo studio di Stefano Panella e Stefano Vannozzi sulla ferrovia Roma - Fiuggi.

La ricostruzione storica, supportata dalle carte d’archivio, sembra dunque indicare che l’autorizzazione alla costituzione di una borgata rurale venne fornita alla Cooperativa Borgate Agricole, “società anonima a capitale illimitato” costituita nel maggio del 1918, il 21 agosto del 1921: “Pubblicheremo i risultati della ricerca e il documento del Regio Decreto sulla pagina del festival, quindi, proprio il giorno 21 agosto - è la promessa - E faremo tutti un bel brindisi per il compleanno del nostro quartiere”.