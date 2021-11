Tra muffa, insetti e rifiuti: ecco come vivono gli abitanti delle case popolari di Centocelle

Una gigantesca macchia incrosta le pareti dell’androne di via Fontechiari 33, accogliendo i visitatori tra i palazzi popolari di Centocelle. Un’infiltrazione così fitta che inghiotte anche l’intonaco del muro, da troppo tempo sotto gli occhi di tutti, degli abitanti degli alloggi così come del Comune, a cui spetta la competenza dell’edificio.

“Quello che a qualcuno, a prima vista, può sembrare un quadro di dubbio gusto è in realtà la conseguenza dell’inesistente manutenzione degli alloggi popolari nella Capitale”, mostra Laura Corrotti, consigliera Lega alla Regione Lazio e responsabile regionale Lega per il dipartimento politiche sociali e Disabilità.

È solo una delle tante rappresentazioni di degrado urbano con cui si confrontano ogni giorno le 14 famiglie delle case popolari di Centocelle, tra muffa, rifiuti e abbandono generale da parte delle istituzioni, come lamenta una residente storica. “Da quando ho messo piede qui, 50 anni fa, il Comune si è sempre disinteressato sulle condizioni in cui viviamo”, racconta dalla sua casa al primo piano di Via Fontechiari 33, scala B, dove per anni ha vissuto con la sua famiglia. All’epoca, quando si trasferirono, la vivibilità era già molto discutibile.

“Le mattonelle ci cadevano in testa e sotto quelle del pavimento, tra il cemento e le piastrelle, trovammo di tutto. In cucina c’erano uova di scarafaggi e bacarozzi, senza contare l’umidità ancora presente in tutte le stanze – racconta – Abbiamo contattato più volte il Comune per chiedere degli interventi ma, all’ennesimo sollecito ci ha risposto: ‘ Nessuno vi costringe a vivere nelle case popolari, se non vi piacciono lasciate le chiavi e andatevene’”.

Nessuna riqualificazione da anni

Non è una scelta percorribile per tante persone nella periferia Est di Roma, con disagi economici e familiari che non offrono alternative. “Vivo in una casa di competenza comunale, sono un’inquilina regolare e pago l’affitto tutti i mesi, ma vivo pur sempre solo di una pensione sociale – spiega una testimone - Abbiamo muschio e incrostazioni ovunque, i muri della mia casa sono pieni di buchi per le infiltrazioni di umidità, i balconi sono pericolanti, talmente rovinati che il ferro è a vista e i calcinacci rischiano di crollare in testa a qualcuno”.

Lo stesso si può dire per gli spazi comuni dello stabile di via Fontechiari: “Chiedemmo al Comune di prendersi cura almeno del cortile per far giocare i tanti bambini che vivono qui, ma ci rispose che non fosse di sua competenza”, prosegue l’inquilina.

Uno, in particolare, vide solo pochi anni fa l’interesse del Municipio. Sono trascorsi due anni quando il 5 aprile 2021 chiuse infatti il coworking “L’Alveare”, in via Fontechiari 35. L'amministrazione guidata da Giovanni Boccuzzi puntava allora a realizzarvi uno spazio gioco e cultura in favore di bambini e adolescenti, ma il degrado ha risucchiato oggi anche quei progetti. “Dopo anni di silenzio, una famiglia ha occupato abusivamente quello spazio, dentro c’è di tutto quanto a degrado, nessuno merita di vivere in queste condizioni”, così una delle abitanti riassume la voce delle tante famiglie che vivono, inascoltate, a Centocelle.