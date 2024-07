Centocelle avrà la sua biblioteca: consegnato il progetto definitivo da 1,4 milioni

Sarà più di una biblioteca: uno spazio culturale con una sala polifunzionale e postazioni per il coworking. E nascerà a Centocelle, in via Fontechiari, riqualificando così, con i fondi del Pnrr, alcuni locali per anni completamente abbandonati. Il municipio V ha consegnato il progetto definitivo, dal valore di un milione e 400mila euro, per la realizzazione della biblioteca.

Le prossime fasi del progetto

Come spiega il minisindaco, Mauro Caliste, si entra adesso nella fase 2 “che prevede l’espressione di tutti i pareri tecnici previsti dalla normativa. È stata convocata la conferenza dei servizi, entro trenta giorni il procedimento sarà concluso e successivamente si procederà con la gara per l’affidamento dei lavori. Dopo decenni, anche Centocelle, uno dei quartieri più popolosi del nostro territorio, avrà un proprio spazio culturale pubblico”.

Come sarà la biblioteca di Centocelle

Il polo di via Fontechiari rientra tra i nove centri culturali che verranno realizzati a Roma con fondi del Pnrr. A Centocelle, in particolare, il municipio vorrebbe realizzare un centro culturale con una biblioteca, spazi di coworking per lavorare e studiare e una sala funzionale per attività ed eventi. Il progetto vedrà la luce in un complesso abbandonato formato da tre blocchi: nel primo, il blocco A, sarà realizzata la biblioteca, con gli scaffali per i libri e le postazioni per la consultazione; nel blocco B una sala polifunzionale in cui organizzare attività e appuntamenti culturali; e infine nel blocco C saranno allestite le postazioni di coworking. Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 2026. Si tratta di un presidio culturale molto atteso in un territorio in cui manca una biblioteca pubblica. Non a caso, proprio a Centocelle, è nata la Biblioteca abusiva metropolitana (Bam), un progetto nato nell’immobile di via dei Castani 42, ora a rischio sgombero.