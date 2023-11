Bam a rischio, il Municipio: "Prima le soluzioni abitative, poi lo sgombero"

La "biblioteca abusiva metropolitana" tiene banco nel V municipio. Il provvedimento con cui gli occupanti sono stati invitati a lasciare l'immobile di via dei Castani 42 ha allertato il municipio. Secondo quanto si apprende al momento non è stato ancora consentito l'ingresso della polizia locale. Impossibile quindi per ora procedere a un vero e proprio censimento. Una decina gli occupanti a scopo abitativo, mentre grosso allarme è stato posto anche per il patrimonio culturale all'interno, ovvero i libri e le opere di vari artisti.

L'immobile fa parte di quelli inseriti nella lista degli sgomberi. Occupato nel 2008, risulta essere di proprietà degli eredi Attili: in passato ha ospitato uno storico negozio del quartiere, prima appunto di finire occupato.

Il presidente del V municipio Mauro Caliste: "Auspichiamo che la Prefettura, come già avvenuto negli espropri di viale delle Province, Torrevecchia e viale del Policlinico, cerchi soluzioni abitative prima di porre in atto lo sgombero. La nostra priorità sono i nuclei familiari e come Municipio ci siamo resi disponibili a collaborare, come già successo per gli sgomberi di via Sorel e di via Prenestina 913, dove abbiamo trovato nuove sistemazioni per gli occupanti. Alla riunione della Commissione Provinciale per la Sicurezza della scorsa settimana, ho chiesto al Prefetto che il Municipio venga coinvolto in ogni situazione di sgombero, in quanto conoscendo meglio il territorio, possiamo aiutare le famiglie a raggiungere una nuova sistemazione abitativa in tempi brevi".

Attenzione alta anche per il patrimonio culturale: "Ritengo importante anche trovare una nuova collocazione alla biblioteca BAM, che è diventata col tempo, un luogo di riferimento per il quartiere". Caliste però ricorda che "a Centocelle mancava una biblioteca pubblica, e per ovviare a questo, con i fondi del PNRR abbiamo finanziato una nuova biblioteca in via Fontechiari".