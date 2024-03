Bam sotto sgombero, appello del municipio al Comune: "Progetto da salvare, ma la priorità sono le famiglie"

Sul futuro del Bam, la Biblioteca abusiva metropolitana di Centocelle, e delle famiglie che abitano al piano superiore dell’edificio in via dei Castani, il municipio V ha chiesto un intervento al Dipartimento Valorizzazione del patrimonio e politiche abitative del Comune e all’assessore Tobia Zevi. “La priorità sono le due famiglie con bambini, che sono in lista per avere una casa popolare – spiega il minisindaco Mauro Caliste – ma va tutelata anche l’esperienza di Bam, che rappresenta un riferimento culturale nel cuore del quartiere Centocelle”.

Corsa contro il tempo per salvare la biblioteca

Nei giorni scorsi Caliste, insieme all’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, al presidente della commissione municipale Cultura, Maurizio Mattana, e a Corradino Mineo, ha incontrato Aladin, artista yemenita tra i fondatori del Bam. “Bisogna preservare questo luogo – sottolinea il minisindaco - che non solo conserva la ricchezza letteraria e artistica, ma anche la storia e l'identità della comunità locale. Le istituzioni dovrebbero investire nell'arricchimento territoriale anziché depauperare le periferie, garantendo che risorse culturali come la biblioteca siano valorizzate”. Il municipio da solo, infatti, non è in grado di trovare spazi adatti per salvare il progetto. Che rischia di scomparire: la prima notifica di sgombero portava la data del 30 novembre. In seguito, però, sulla questione è intervenuto il presidente Caliste chiedendo al prefetto di “evitare uno sgombero prima delle soluzioni alternative per le famiglie che vi abitano”, così come fatto in precedenza in situazioni analoghe.

La storia del Bam

La palazzina in cui è nata la biblioteca fu occupata nel 2013, dopo molti anni di abbandono, per fornire una sistemazione a chi si trovava in una situazione di emergenza abitativa. Negli anni, però, nell’edificio è nata anche un’esperienza culturale peculiare: una biblioteca con 40mila testi di ogni genere che le persone possono prendere gratuitamente e che offre anche proiezioni, presentazioni di libri e spazi per dipingere. Con l’arrivo di un nuovo proprietario però, è arrivata la richiesta di sgombero: “Non vogliamo togliere nulla alla nuova proprietà, ma dobbiamo salvare questo patrimonio unico” aveva detto a RomaToday Aladin.