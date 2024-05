Nel mercato di Centocelle tutti cercano Mister Blu, l'appello: "È il mio peluche preferito, aiutatemi"

“Ho perso il mio gatto Mister Blu, chi l’ha trovato può telefonare al mio papà”. Il messaggio è scritto in un cartello, attaccato all’ingresso del mercato “Insieme” in viale della Primavera a Centocelle. Ed è stato condiviso sul gruppo Facebook “Centocelle”, dove ha ottenuto circa 600 reazioni e quasi 400 condivisioni. In molti si sono mobilitati per aiutare il bambino (o la bambina) che ha perso il suo adorato peluche. Sì, perché Mister Blu non è un gatto vero, ma un pupazzo. E, per giorni, in tanti si sono attivati per cercare di ritrovarlo, chiedendo anche informazioni alle attività che lavorano nel mercato.

Il cartello

“Ho perso il mio pupazzo preferito sabato mattina, 20 aprile, qui nel mercato. È un gatto di peluche azzurro con il fiocchetto celeste al collo, si chiama Mister Blu – si legge nel cartello – Chi lo ha trovato può telefonare al mio papà. Piccola ricompensa: 5 euro”. Il messaggio è accompagnato anche dal disegno che ritrae il peluche adorato. I giorni di ricerca al mercato, però, non hanno portato al risultato sperato: di Mister Blu non c’è traccia. E c’è anche ci ha contattato il numero indicato nel cartello, offrendosi di ricomprare il pupazzo. Un’offerta che è stata gentilmente declinata: "Il bimbo o la bimba che ha perso Mister Blu si sta abituando alla sua assenza", fa sapere il papà. Anche se c’è ancora chi, dopo aver letto il post, non si dà per vinto e continua a cercarlo.