Una nuova vita per 12 alloggi di ex custodi: ecco cosa diventeranno

Una nuova vita per gli alloggi degli ex custodi nelle scuole del V Municipio verranno messi a bando per essere assegnati a enti del terzo settore, che al loro interno potranno svolgere attività con finalità socio-educative, ambientali e culturali rivolte ai giovani.

Gli alloggi interessati dalla direttiva

Lo ha deciso la giunta del parlamentino diretto da Mauro Caliste, approvando una direttiva propedeutica proprio alla valorizzazione di questi edifici. I locali coinvolto sono 12 di altrettante scuole: le due sedi dell’istituto comprensivo di via Anagni, a Tor de Schiavi; quelle del Laparelli di piazza dei Cardinali, via Laparelli, via Manfroni e via Sestio Menas; l’istituto comprensivo Alberto Manzi del Pigneto, l’istituto comprensivo di viale Venezia Giulia, al Prenestino; l’istituto comprensivo di piazza De Cupis, a Tor Sapienza; l’Artemisia Gentileschi, a Centocelle; e il Valente, al Collatino.

Attesa per la delibera del Comune sugli alloggi degli ex custodi

Tutti gli alloggi oggetto della direttiva sono liberi, e già compresi nel patrimonio immobiliare municipale. Un dettaglio particolarmente significativo alla luce del lavoro che sta facendo la giunta capitolina sul fronte degli alloggi scolastici occupati dagli ex custodi. La giunta sta infatti mettendo a punto una delibera contenente le linee di indirizzo per decidere chi potrà continuare a vivere negli alloggi dei custodi all'interno delle scuole di Roma e provincia e chi, invece, dovrà trovare una casa altrove perché non in possesso dei requisiti.

Quelli inseriti nella direttiva del V Municipio sono però alloggi da tempo ormai vuoti e abbandonati a loro stessi, e l’intenzione è quella di giocare d’anticipo, rispetto al Comune, e iniziare a trovare per loro una nuova destinazione d’uso. La direzione tecnica del Municipio dovrà quindi effettuare una stima del canone di concessione, e non appena sarà stabilito verrà predisposto un avviso pubblico cui le associazioni potranno presentare i vari progetti, valutati poi da una commissione.

Un avviso pubblico destinati a enti del terzo settore

“L’avviso pubblico è diretto ad associazioni, comitati e fondazioni che appartengono a enti del terzo settore e che vogliono presentare progetti per attività socio educative, ma delineate dal punto di vista ambientale, culturale e sociale avendo come target di riferimento i giovani del territorio - spiegano Mauro Caliste e gli assessori alla scuola e ai collettivi giovanili, Cecilia Fannunza ed Edoardo Annucci - Si tratta di un primo passo da parte del Municipio in attesa della delibera che stabilirà le regole per decidere il futuro degli alloggi degli ex custodi”.