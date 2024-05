Oltre 3500 metri di amianto da bonificare: a Centocelle il più grande cantiere di edilizia scolastica

Oltre 3500 metri di amianto da bonificare. E poi il rifacimento completo dei tetti e delle facciate. È il più grande cantiere di edilizia scolastica nella Capitale quello visitato nel pomeriggio di venerdì 24 maggio dal sindaco Roberto Gualtieri negli istituti scolastici D’Assisi e Ambrosoli, nel V municipio, insieme al delegato all'edilizia scolastica della Città Metropolitana, Daniele Parrucci. Le due scuole si trovano nello stesso edificio, divisione in due ali, in viale della Primavera 207 a Centocelle.

Gualtieri: “Cantiere scolastico più grande di Roma”

"Questo – spiega il sindaco - è probabilmente il cantiere scolastico più grande di Roma perché stiamo parlando di un intervento su 11.500 metri quadrati su due scuole: lo scientifico D'Assisi e l'istituto tecnico Ambrosoli. I due edifici sono oggetto di un intervento molto impegnativo che riguarda sia la bonifica dell'amianto, su una superficie complessiva di tre chilometri e mezzo, che include i davanzali sotto le finestre, sia l'efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi, la riqualificazione delle facciate e l'impermeabilizzazione dei tetti". Per quanto riguarda la presenza di amianto “le fibre fortunatamente non sono state rilasciate, ma bisogna intervenire per il rischio potenziale e lo faremo con questa bonifica tramite la cristallizzazione delle fibre stesse e la successiva copertura”. Presente al sopralluogo anche il presidente del municipio V, Mauro Caliste, che definisce quello in corso nei due istituti “uno straordinario lavoro per migliorare la sicurezza delle nostre scuole e per tutelare la salute degli studenti”. E ricorda che, grazie ai fondi del Pnrr "9 scuole su 17, nel municipio, sono state interessate da lavori di rifacimento".

Il Comune chiede altri interventi

Gualtieri è poi tornato su una questione sollevata più volte anche dal delegato Parrucci, ovvero la necessità di avere più fondi per poter intervenire anche negli altri istituti che avrebbero bisogno di lavori strutturali: “Per la rimozione di amianto stiamo intervenendo su 111 scuole, con 30 cantieri già aperti. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione più ampi parliamo di 175 scuole di cui 68 già conclusi. L'85% di questi lo concluderemo entro la fine dell'anno. In quest'ultimo caso si tratta di risorse Pnrr. Ma tutto questo non fa venire meno l'esigenza di altre risorse: noi abbiamo stanziato 130 milioni di Pnrr e 40 della Città metropolitana. Ma abbiamo stimato che per completare gli interventi urgenti servono altri 130 milioni. Chiediamo di stanziare ulteriori risorse. Noi con i ribassi d'asta ne potremmo recuperare 35. Se sarà necessario chiederemo procedure legislative per metterci nelle condizioni di poterli spendere. Sarebbe un peccato sprecare queste risorse".

La questione furti

Le scuole e gli asili del municipio V stanno vivendo in questo periodo un’altra emergenza che preoccupa istituti e famiglie: quella dei furti, che avvengono con una cadenza quasi quotidiana in più strutture. A questo proposito Gualtieri spiega che il progetto per collegare gli allarmi delle scuole al Nue (Numero unico di emergenza) sta andando avanti: “È pronto il testo di una convenzione tra Comune, Regione e Prefettura. Fino ad adesso gli allarmi non erano segnalati direttamente al 112. E quindi c'era un ritardo tra l'allarme e l'intervento. Già su 65 scuole abbiamo predisposto un collegamento diretto tra allarmi e 112 e con la firma della convenzione, a breve, potremmo attivare questo meccanismo che poi sarà esteso a tutte le scuole di Roma". A giugno, inoltre, è previsto un incontro dell'Osservatorio territoriale sulla Sicurezza con il prefetto Giannini.