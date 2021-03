Una campagna mediatica contro le mafie, il V municipio proroga i termini per partecipare

Cittadini, scuole e associazioni potranno proporre contenuti multimediali in forma gratuita. C'è tempo fino al 15 aprile

Sono stati prorogati al 15 aprile 2021 i termini per la presentazione delle proposte all'Avviso pubblico con il quale il V municipio ha chiamato a raccolta soggetti interessati a promuovere la cultura della legalità e della lotta alle mafie con una campagna di comunicazione. Un'attività di promozione a titolo gratuito da realizzare "attraverso la produzione di contenuti multimediali a sostegno della ripresa delle attività oggetto di attentati criminosi nel quartiere di Centocelle", si legge nell'avviso.

L'iniziativa del V municipio era stata annunciata ad ottobre nel corso di un evento pubblico organizzato dal V municipio al Cinema L'Aquila al quale aveva partecipato anche la sindaca Virginia Raggi.

Disegni, fumetti, graphic novel, fotografie, audio, videoclip e cortometraggi musica e composizioni letterarie. Questo il materiale che potrà essere presentato al bando del municipio da liberi cittadini, istituzioni scolastiche, associazioni sportive e culturali, come si legge nell'avviso pubblico. I lavori verranno valutati da una commissione e quelli considerati migliori parteciperanno a iniziative culturali sulla legalità e sulla lotta alle mafie "da effettuare in collaborazione con gli istituti scolastici, le biblioteche, le associazioni culturali, il Nuovo cinema Aquila e il Teatro Quarticciolo".

L'avviso pubblico è scaturito "da una mozione approvata in consiglio dopo un lungo percorso avviato dai consiglieri municipali M5S Alessandro Stirpe e Maria Monia Medaglia”, aveva spiegato l'assessora municipale alla Cultura, Maria Teresa Brunetti, il giorno dell'annuncio. “Speriamo di creare una catena umana che sconfigga il malaffare”, le sue parole.