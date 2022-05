Tra il Pigneto e Torpigna a bordo di un'e-bike: il municipio prepara il bando

Percorsi turistici per valorizzare il patrimonio locale da organizzare a bordo di 40 bici elettriche. Il V municipio vuole affidare il servizio a enti del terzo settore. Ci aveva già provato senza successo la scorsa amministrazione M5s. Nel 2018 l'acquisto dei mezzi a due ruote, poi due avvisi pubblici, il primo nel 2020 e il secondo nel 2021, mai andati a buon fine. Le associazioni hanno rinunciato all'affidamento. Ora il nuovo tentativo fissato dalla giunta Caliste in un direttiva dello scorso 2 maggio.

Gli assessori hanno dato mandato agli uffici di predisporre tutti gli atti necessari per mettere il bando on line. Il servizio è pensato per un periodo di 36 mesi, con l'obiettivo, si legge nel testo che RomaToday ha visionato, "di realizzare attività di valorizzazione del patrimonio locale, di promozione turistica e della mobilità sostenibile".

D'altronde non mancano quartieri ricchi di storia, resti archeologici e aree verdi, basti pensare all'ecomuseo Casilino, che ospita nel suo perimetro catacombe romane e siti di pregio. Luoghi riconosciuti e tutelati sul piano ambientale e paesaggistico sia a livello nazionale che regionale. Senza contare i tanti percorsi legati alla memoria storica e cinematografica della città.

Come funzionerà il servizio

I mezzi, come detto, sono già in possesso dell'ente locale. L'associazione che vincerà il bando dovrà gestirli e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Dovrà poi definire, come specificato nella direttiva di giunta, una proposta di almeno otto inziative l'anno, e predisporre materiale informativo digitale e/o cartaceo sulle attività e sul patrimonio che verrà visitato.

Nelle attività dovranno essere coinvolte anche le scuole secondarie di secondo grado del territorio. Per quanto riguarda il costo del servizio agli utenti, verrà fissato "un importo non superiore per servizio analogo nel territorio di Roma Capitale, favorendo in ogni caso l’utilizzo delle biciclette da parte dei piu? giovani".