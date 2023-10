Ecco come sarà la nuova biblioteca di Centocelle

Una biblioteca ed un coworking al servizio del quartiere, degli studenti e delle famiglie in cerca di un angolo per la lettura, di spazi per studiare o lavorare fuori dalle mura casalinghe. Centocelle avrà il suo polo civico.

La nuova biblioteca di Centocelle

Sorgerà nelll’edificio di via Fontechiari: quello dove fino all’aprile del 2019 c’era l’Alveare, il coworking con spazio per i figli da 4 mesi a 3 anni sfrattato e sgomberato dalla vecchia giunta grillina del V municipio. Lo stabile è rientrato tra quelli che Roma Capitale riconvertirà in spazi pubblici per la cultura e i servizi.

Il complesso edilizio è composto da residenze, parcheggi interrati e da una piastra seminterrata. Proprio quest’ultima, originariamente un vecchio autoparco comunale, sarà al centro di una rivoluzionaria trasformazione attraverso interventi mirati di efficientamento energetico e ottimizzazione funzionale. La piastra è suddivisa in tre edifici che si affacciano su uno spazio aperto comune: l’edificio A, inizialmente progettato come palestra e ludoteca, verrà trasformato in una ciblioteca Comunale con spazi accessori come depositi per i libri e servizi igienici; l’edificio B, originariamente utilizzato come sala polivalente, manterrà questa funzione, ma sarà collegato direttamente alla biblioteca per supportare eventi culturali, mostre a tema o presentazioni di libri. Infine l’edificio C, Inizialmente destinato a uffici comunali e Informagiovani, sarà trasformato in postazioni informatiche a rotazione, quindi un co-working, per rispondere alle crescenti esigenze del mondo del lavoro e dei giovani.

L'intervento da 1 milione e mezzo di euro

A realizzare il progetto sarà la Renco Spa, azienda leader nel settore delle costruzioni attiva in Italia e all’estero anche con progetti sociali. L’intervento avrà un costo di 1.400.000,00 euro provenienti da fondi Pnrr. A quanto apprende RomaToday i lavori per il nuovo polo civico di Centocelle inizieranno a dicembre 2023 per concludersi nel novembre dell’anno successivo."Questo progetto rappresenta un lavoro certamente di grande interesse per la nostra azienda. La trasformazione di questa area in una biblioteca, centro culturale e spazi di co-working non solo migliorerà la vita dei residenti, ma promuoverà anche l'innovazione e la cultura” ha commentato il presidente di Renco, Giovanni Gasparini. “Siamo orgogliosi di essere coinvolti in un progetto che avrà un impatto così positivo nella zona, offrendo un luogo dove le persone possono apprendere, lavorare e crescere".

Le nuove biblioteche di Roma

Oltre alla realizzazione del centro culturale previsto il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica, l'adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico e il ripristino delle condizioni di fruibilità in sicurezza e salubrità dell'edificio. Ma non solo Centocelle. Sono quattro i bandi vinti da Renco che realizzerà anche una moderna ed efficiente biblioteca di quartiere in via Ostiense, dove c’era il vecchio studentato occupato Alexis; la demolizione di due edifici con successiva ricostruzione di un unico edificio da destinare a biblioteca comunale a Selva Candida; il recupero e la ristrutturazione edilizia della ex Scuola Parini a piazza Capri.