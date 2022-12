Al Municipio V la gestione di 325mila metri quadri di verde

A un anno dalla deliberazione con cui la giunta capitolina ha avviato il piano di decentramento amministrativo per la gestione delle aree verdi sotto i 20.000 metri, l’attuazione si avvia ormai a conclusione con la formalizzazione del passaggio delle competenze al Municipio V di 93 aree tra parchi, piazze, strade e spartitraffico.

Tra le aree assegnate, queste le più significative per estensione sono parco Collatino, viale della Primavera, parco G.B. Valente, via Giorgio De Chirico, parco Via Roberto Melli, via Locorotondo, comprensorio Tor Tre Teste, piano di zona Villa Certosa – “Villa Berta”, parco degli Angeli, via De Pisis, aree SDO Ex Snia Viscosa, Torrione via Prenestina e piazza S. Felice da Cantalice.

“Con questo passaggio, che si aggiunge ai 12 già formalizzati, consegniamo al Municipio V 93 aree verdi per un’estensione complessiva di 325mila metri quadri, con una dotazione finanziaria annua di circa 600 mila euro e l’impegno ad un accompagnamento tecnico-amministrativo - ha detto l’assessora all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi - Grazie al lavoro congiunto con gli assessori al Decentramento, Andrea Catarci, e al Patrimonio, Tobia Zevi, si avvia a conclusione nei tempi previsti il programma di decentramento di poteri e risorse che, insieme ad azioni di semplificazione e razionalizzazione delle competenze amministrative consente di avere una cura di prossimità efficace e ben programmata. Ringrazio gli uffici e il presidente Caliste che hanno reso possibile questo ulteriore passo verso il completamento del lavoro intrapreso”.

"Con il decentramento del verde compiamo un passo per rispondere più celermente alle esigenze che vengono rappresentate dalla cittadinanza, proseguendo con più forza nel percorso di riqualificazione e valorizzazione del verde pubblico - ha aggiunto il presidente del Municipio V, Mauro Caliste - La sfida, ora, è quella di creare sinergie positive con comitati e associazioni per favorire gestioni condivise dei nostri spazi, ricreando le condizioni per favorire socialità e sport”.