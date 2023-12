Due milioni per parchi e giardini del municipio: “Cifra da record per il nostro verde”

Più di due milioni di euro per la manutenzione del verde. È questa la cifra destinata da Roma Capitale per la gestione di parchi e giardini nel popoloso municipio V.

I soldi per la manutenzione del verde

I fondi messi a disposizione dell’ente di prossimità con il bilancio 2024-2026 “consentiranno di proseguire l'impegno per la valorizzazione e riqualificazione del verde pubblico” hanno commentato il minisindaco Mauro Caliste e l’assessore all’ambiente Edoardo Annucci. Si tratta di “oltre un milione di euro stanziato nel piano investimenti” che serviranno per ”interventi straordinari nei parchi e nei giardini di competenza municipale”.

La cifra destinata a questo scopo, ha spiegato Annucci, è di circa 1 milione e 300mila euro. Serviranno alla riqualificazione di quelle superfici, sotto i 20mila metri quadrati, che l’ente di prossimità ha ricevuto in gestione per effetto della delibera sul decentramento amministrativo predisposta dall’assessora Sabrina Alfonsi.

A quelle risorse, hanno spiegato gli amministratori municipali, “si aggiunge un ulteriore milione per far fronte agli interventi ordinari del verde pubblico e del verde scolastico”. Questi fondi saranno gestiti da un apposito ufficio, da poco costituito nell'ambito della Direzione tecnica municipale. “Il percorso portato avanti in questi primi due anni di mandato - che ha permesso interventi in 14 parchi del Municipio e del Dipartimento Tutela ambientale - viene dunque rilanciato con forza, grazie allo stanziamento di cifre record ottenuto dal confronto costante con l'assessorato guidato da Sabrina Alfonsi, e con la commissione ambiente presieduta da Giammarco Palmieri” hanno sottolineato il minisindaco e l’assessore Annucci.

Le prime riqualificazioni del 2024

Il 2024 sarà quindi l’anno dell’attesa riqualificazione del parco di Centocelle, che a gennaio resterà chiuso per consentire la bonifica da eventuali ordigni bellici, ma anche del rilancio di tanti spazi verdi disseminati nel territorio del municipio V. “Già dai primi giorni di gennaio lavoreremo per portare avanti, in tempi rapidi, le riqualificazioni delle seguenti aree verdi: giardino Angelo Galafati, parco del Torrione Prenestino, parco Roberto Almagià, giardino di largo San Luca, giardino di via del Campo, giardino di via delle Giunchiglie, parco Domenico Taverna e giardino di via Trani, quest'ultimo finanziato dal ministero delle Infrastrutture con mezzo milione di euro” hanno dichiarato Caliste e Annucci.

I fondi ci sono, ma i progetti? “La nostra idea è che queste aree vadano riqualificate avviando processi partecipativi aperti ad associazioni e singoli cittadini - ha spiegato l'assessore Annucci - Sono stati avviati processi partecipativi per alcune di queste aree, com’è nel caso del giardino Galafati, mentre per altre è stato definito un preliminare che poi sarà oggetto di discussione nei processi partecipativi”.