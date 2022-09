Riaperto il servizio anagrafe di via Prenestina 510: "Aumentato il personale"

È tornato operativo il punto anagrafe di via Prenestina 510, nel V Municipio: la riapertura è avvenuta il 21 settembre, in tempo per consentire ai cittadini di richiedere un eventuale duplicato della tessera elettorale (con rilascio a vista e senza appuntamento) in vista delle elezioni del 25 settembre.

Gli sportelli anagrafici della sede municipale di via Prenestina 510 erano stati chiusi il 9 settembre tra le proteste dei residenti di diversi quartieri, da Centocelle al Quarticciolo passando per Tor Sapienza e La Rustica. Il punto anagrafico di via Prenestina è infatti fondamentale per un territorio così vasto alle prese con infiniti tempi di attesa per l'ottenimento dei certificati. Nel maggio 2021 era stato inaugurato quello della Rustica, in via Dameta, ma per tenerlo aperto era stato necessario spostare due dipendenti municipali, uno dagli uffici di via di Torre Annunziata 1 e uno proprio da quelli di via Prenestina 510.

La nuova apertura non aveva insomma risolto l’annoso problema dell’accumulo di pratiche e dei tempi di attesa lunghissimi: il personale, già carente, non era stato implementato ma semplicemente ricollocato da un ufficio all’altro per garantire il funzionamento del punto anagrafe della Rustica. Con conseguenze su quelli di Torre Annunziata 1 di via Prenestina 510.

La “chiusura temporanea” (e improvvisa) di questi ultimi a inizio settembre, senza tra l’altro comunicazione della data di riapertura, aveva quindi sollevato proteste di moltissimi residenti, preoccupati all’idea di dover rinunciare a uno dei pochi servizi anagrafe funzionanti sul territorio. Una decina di giorni dopo il Municipio ha però annunciato la riapertura: negli uffici sono stati svolti lavori da parte di Acea, e per potenziare il servizio sono stati anche aggiunti due dipendenti agli sportelli.

“Con molti sforzi e tanta buona volontà da parte dei dipendenti, siamo riusciti ad incrementare il personale operante per venire incontro alle esigenze della cittadinanza”, ha detto il presidente del V Municipio, Mauro Caliste. Che ha ereditato il problema dei lunghissimi tempi d’attesa per i servizi anagrafici dalla precedente amministrazione. A inizio 2021 infatti l’aggiornamento informatico del sistema anagrafico di Roma Capitale, necessario a far migrare il database capitolino nella nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), aveva provocato pesanti rallentamenti nell’erogazione dei servizi, bloccando le persone che avevano necessità di ottenere certificati anagrafici, stati di famiglia e cambi di residenza. A peggiorare la mancanza di personale negli uffici per smaltire un già enorme arretrato.