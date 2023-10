Alessandrino, la storia della voragine dimenticata da tutti e "abbellita" dai cittadini

Prima i fiori, poi un'installazione con una pianta firma, una sorta di opera d'arte. I cittadini dell'Alessandrino ormai quella buca l'hanno presa a cuore, adottandola. In realtà è un modo per non piangere e per sensibilizzare sui mancati interventi per risolvere una situazione che, da una decina di giorni, costituisce un pericolo per chi percorre viale Alessandrino.

Siamo al civico 570, davanti alla sede del partito democratico di zona. Qui, il 20 settembre, sull'asfalto si è aperta una voragine, profonda un metro e lunga quasi due. Una vera e propria crepa sul manto stradale, segnalata ai vigili che - prontamente riferiscono gli automobilisti - hanno transennato la buca. Una notte e poche ore dopo il transennamento è saltato, richiedendo un nuovo intervento dei vigili. Di nuovo transennata, la voragine giace lì, abbandonata. I cittadini riferiscono di segnalazioni fatte ai vari enti, al Comune, ad Acea, al Municipio. Nessuno però è intervenuto.

Nel frattempo il transennamento viene nuovamente rimosso e i cittadini, come provocazione, intervengono con i fiori. Nuove segnalazioni, sollecitazioni, nulla. La voragine è lì, abbandonata. Così ai cittadini non resta che darsi all'arte urbana. Nei giorni scorsi, ignoti, hanno creato una vera e propria composizione, lasciata lì per ore (ora è stata rimossa, ndr) per segnalare il mancato intervento.

"La segnalazione ai giornali è la nostra ultima speranza", ci spiega un cittadino. "Speriamo che così qualcuno si renda conto e intervenga. Lì, con quelle piante, sono passante centinaia di auto, ambulanze tutto in modo molto pericoloso".