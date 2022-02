‘Sport e salute’ nel Lazio: finanziati quattro centri sportivi

Quattro centri sportivi nel Lazio, di cui tre a Roma, beneficeranno dei finanziamenti messi a disposizione da ‘Sport e salute spa’ nell’ambito di due interventi denominati ‘Sport di tutti Quartieri’ e ‘Sport di tutti Inclusione’.

L’iniziativa, di respiro nazionale, prevede una spesa di 4 milioni di euro per 137 progetti. All’interno del primo intervento è prevista la realizzazione di 22 finanziamenti a strutture sportive, tra queste 3 si trovano nella città di Roma e una in provincia, rispettivamente a Montespaccato, Alessandrino, Nuova Ostia e, infine, Velletri.

‘Sport e salute’ è una società per azioni che promuove e sostiene lo sport sociale in Italia. Finanzia progetti in collaborazione con federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva. ‘Sport di tutti Quartieri’ è finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiate, realizzati e gestiti da Associazioni sportive di base che fungono da centri aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce d’età.

Nell’ambito di questa iniziativa, a Roma, sono state finanziate tre realtà sportive. Si tratta di Polisportiva dilettantistica Montespaccato, nell’omonimo quartiere, Associazione metabolica sportiva dilettantistica con sede nel quartiere Alessandrino e infine, a Nuova Ostia, Società sportiva dilettantistica Audace Savoia talento e tenacia.