Un idrante rotto allaga la scuola: l'istituto invaso dall'acqua. IL VIDEO

Una terribile sorpresa per i bambini e il personale scolastico del plesso di via Ghini della Scuola dell'infanzia e primaria via dei Salici. Questa mattina, venerdì 9 febbraio, l’istituto è stato completamente allagato. A spiegare cosa è accaduto è l’assessora alle Politiche educative e scolastiche del municipio V, Cecilia Fannunza: “Nei giorni scorsi la scuola aveva allertato il Simu per un idrante che perdeva acqua – spiega -. Dopo l’intervento dei tecnici per la sistemazione, però, la manichetta dell'idrante è esplosa e ha allagato l’istituto in tempi record. Sono stata chiamata stamattina presto dal preside e sono corsa lì. Sul posto sono intervenuti anche il Simu, che ha dichiarato la scuola inagibile per tre giorni, e la protezione civile”.

Le classi, sei primarie e tre materne, che frequentano la scuola, però non perderanno giorni di lezione: i bambini delle elementari saranno trasferiti alla Scuola primaria Francesco Buonafede, mentre i più piccoli saranno ospitati alla primaria Guglielmo Marconi: “Questo per non far perdere a loro giorni di scuola e per non arrecare disagi ai genitori” spiega Fannunza. Risolto il problema di dove collocare gli studenti, resta quello dei danni: “Al momento è ancora presto per fare delle stime – chiarisce l’assessora -. Oggi ci siamo dedicati a rimuovere l’acqua dalla scuola, che era completamente allagata. Nei prossimi giorni capiremo con tutti gli uffici competenti se ci sono stati danni e quando sarà possibile riaprire l’istituto”.