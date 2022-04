Dopo 15 anni di stop riparte il piano di interventi nel quartiere Alessandrino

Una nuova piazza, con uno spazio polifunzionale, e un parco. Sono le opere urbanistiche che andranno ad arricchire il quartiere Alessandrino. Confinante tra le vie Prenestina, Casalina, le zone di Tor Tre Teste e Centocelle, il quadrante aspetta da anni il suo Programma integrato (Print) urbanistico che ora sembra, finalmente, ripartire.

La Conferenza dei servizi convocata a settembre 2021 si è conclusa in questi giorni e ha ritenuto ammissibili i seguenti progetti: la nuova piazza del Colle Alessandrino con relativo spazio polifunzionale e viabilità collegata, e un nuovo spazio verde in via dei Meli angolo viale Alessandrino. Mentre restano da approfondire, con integrazioni da presentare entro una decina di giorni, altre due aree da cui potrebbero scaturire oneri aggiuntivi. Nelle prossime settimane saranno convocati i progettisti per completare la documentazione necessaria alle ulteriori fasi della proposta definitiva che dovrà poi essere approvata dalla giunta e dall'Assemblea capitolina.

Cos'è un Programma integrato

Aperta parentesi: cosa sono i Print? Normati da una legge nazionale del 1992, comprendono un insieme di interventi urbanistici e ambientali complessi finalizzati a una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio, del patrimonio edilizio e delle infrastrutture. I progetti possono essere presentati al Comune da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, e devono essere relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a una nuova edificazione.

15 anni di attesa nel quartiere

Una storia che viene da lontano quella del Print Alessandrino. Il primo bando per accogliere le proposte progettuali risale al 2006. Parteciparono allora 30 progetti che avrebbero consentito di investire 30 milioni di euro in opere all'interno del quartiere. Quindici anni di immobilismo e di progetti in piedi ne sono rimasti cinque. Al momento tre quelli approvati in Conferenza dei servizi. "Abbiamo voluto dare una spinta risolutiva all'annosa questione che ha coinvolto per troppo tempo un quadrante così densamente abitato del nostro municipio" hanno dichiarato il presidente del V municipio Mauro Caliste e l'assessore alle Politiche urbanistiche, Bilancio e Patrimonio, Sergio Scalia. "Il print si conferma come miglior strumento condiviso tra cittadini e istituzioni nel comune obiettivo di migliorare la qualità urbana e ambientale dei nostri quartieri".