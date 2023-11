Don Cascio di Torre Spaccata protagonista degli spot a sostegno dei preti diocesani

Don Stefano Cascio e la parrocchia di San Bonaventura da Bagnoreggio di Torre Spaccata sono fra i protagonisti degli spot della campagna della Conferenza Episcopale Italiana Casta Diva Group che racconta la missione dei sacerdoti, ripresi nella loro quotidianità all’interno delle comunità.

Il parroco, 45 anni nato a Nizza alla guida della comunità nella periferia est di Roma dal 2016, promuove progetti di inclusione sociale e lotta alla marginalità con attività sociali per anziani, doposcuola, calcio e rugby e ospitalità per i rifugiati in fuga dalla guerra. Fra le sue iniziative ricordiamo “Rete” una struttura di raccordo tra realtà solidaristiche e volontariato che ha creato un forte legame tra associazioni, scuole e mercato e il Quartiere solidale che coinvolge le persone fragili e sole in percorsi di solidarietà e convivenza tra condomini.

Don Stefano spiega: “Si dice che un parroco è un padre per la sua comunità e potrebbe essere solo uno slogan, però se un padre è quello che ama i suoi i figli, quello che sta attento a loro e anche ai bisogni della persona ed è uno che innanzitutto si rende conto che la persona esiste, allora sì, è possibile dirlo”.Il don ha ristrutturato la chiesa ricavando dalla casa canonica un appartamento che ha permesso di ospitare una famiglia di profughi siriani. Un gesto importante per il quartiere che nonostante i diversi problemi si scopre solidale e aiuta chi ne ha bisogno.

“Ogni offerta destinata al sostentamento dei sacerdoti è il segno tangibile della vicinanza dei fedeli, un mezzo per ringraziare tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro - sottolinea il responsabile del Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni –" Basta una piccola offerta ma donata in tanti. In questo tempo di ‘cammino sinodale’ l’offerta per il sostentamento del clero – conclude Monzio Compagnoni - diventa un gesto concreto, un dono per ‘camminare insieme’. Una scelta valoriale che si traduce in un sostegno reale alla missione dei nostri preti”.

Oltre agli spot, sul web e sui social alcune pillole video, brevi interviste ad alcuni parrocchiani che raccontano i “don” dal loro punto di vista. Diverse da tutte le altre forme di contributo a favore della Chiesa cattolica, le offerte per i sacerdoti sono espressamente destinate al sostentamento dei preti al servizio delle 226 diocesi italiane.