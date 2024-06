"Basta furti": bambini, genitori e istituzioni in corteo per difendere le scuole dai ladri

Contro furti e atti vandalici nelle scuole, genitori, bambini e personale scolastico del municipio V scendono in piazza. L’emergenza è nota e sta esasperando il territorio. Per questo dopo la manifestazione del 17 maggio, lanciata dai genitori del nido L’Albero azzurro di Centocelle, saccheggiato otto volte in dieci giorni, venerdì 31 maggio è stata lanciata una nuova iniziativa, molto più grande, che ha coinvolto le famiglie e il personale scolastico di numerosi istituti che in questi mesi sono stati bersagliati dai vandali.

Il percorso

Il corteo è partito alle 17.30 da via Prenestina 510 e ha sfilato davanti alcune delle scuole più colpite dai ladri: via Prenestina Vecchia, dove si trova il nido I giocosi anatroccoli che oltre a essere tra gli edifici più bersagliati si trova anche a fare i conti con una situazione di preoccupante degrado, con rifiuti ingombranti, ma anche siringhe e preservativi usati che vengono frequentemente abbandonati nei pressi del nido, come segnalato più volte dai genitori. Altra tappa via P.R. Pirotta, dove si trova la scuola del Quarticciolo, via delle Palme, via delle Orchidee, via dei Pini, via delle Petunie, via dei Gerani. Per finire, poi, con una festa al parco Madre Teresa di Calcutta, molto vicino al nido L’Albero azzurro. Tra le vittime più “gettonate” dai predoni delle scuole. L’obiettivo del corteo, come spiegano gli organizzatori era “abbracciare idealmente le oltre 25 scuole colpite dai ladri”. Alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni rappresentanti del municipio V, come l'assessora alla Scuola, Cecilia Fannunza.

Gli obiettivi del corteo

Il corteo, aperto a tutti i cittadini del territorio, è nato per chiedere di poter “tornare a usufruire di un normale servizio scolastico senza interruzioni ‘straordinarie’, per fare in modo che i bimbi possano essere al sicuro nelle loro scuole e non da ultimo ottenere dalle forze dell'ordine una maggiore attività di prevenzione e presenza sul territorio necessaria per la tranquillità pubblica” spiegano gli organizzatori. Come testimonia anche lo slogan che ha accompagnato la manifestazione: “Basta furti. Nelle nostre scuole si entra per giocare e imparare, non per rubare!”.