Punti Blu 2023: soggiorni estivi per gli over 60 del municipio V

Per l’estate 2023 il municipio V apre le porte agli anziani del proprio territorio con i suoi Punti Blu presso lo stabilimento balneare Orsa Maggiore – Cral Poste.

L’iniziativa permetterà ai residenti nel quinto municipio che abbiano raggiunto i 60 anni (donne) e 65 (gli uomini) di soggiornare, gratuitamente, per due settimane (dal 24 luglio al 25 agosto 2023, Ferragosto escluso) a giorni alterni e per un periodo non consecutivo, presso lo stabilimento balneare Orsa Maggiore – Cral Poste per due settimane (a giorni alterni).

L’iniziativa punta a favorire la socializzazione degli anziani offrendo loro relax e svago. Per partecipare bisognerà compilare ll modulo della domanda di partecipazione ai Punti blu che può essere acquisita dal sito istituzionale del Municipio Roma oppure ritirata presso l'Ufficio Centri Sociali e Soggiorni per Anziani (Viale Palmiro Togliatti, 983) o presso tutti i Centri Sociali per Anziani.

Non potranno presentare domanda le persone non autosufficienti in quanto affette da patologie che ne limitano l’autonomia.