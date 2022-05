Campi sportivi, aree per bambini, spazi di co-working, un'arena dedicata alla cultura. Tutto sopra il tetto inutilizzato di un parcheggio multipiano del quartiere Alessandrino, periferia est di Roma. Si chiama Casilino Sky Park, un punto di ritrovo unico e ora vivibile da tutta la comunità, inaugurato ieri alla presenza anche del sindaco Roberto Gualtieri.

Realizzato da Fusolab, associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, con il sostegno di IGT e in collaborazione con LifeGate, a.DNA e IGD, Casilino Sky Park rientra in un progetto di riqualificazione che pensa all'ambiente e alle persone. Una vera e propria piazza sopraelevata a cielo aperto, disegnata da tre artisti di street art e arte pubblica di fama internazionale con la curatela di Mirko Pierri, fondatore dell'associazione a.DNA.

Le pitture mangiasmog

Alice Pasquini ha firmato le superfici verticali, Giulio Vesprini e Uno, hanno invece dipinto la loro arte sui campi da gioco e il tracciato panoramico perimetrale. Le pareti verticali sono state dipinte con Airlite, tecnologia che si applica come una pittura e che contribuisce a purificare l'aria. Nello specifico interessa una superficie di 600 metri quadrati cheriduce l'inquinamento corrispondente a quello prodotto da 16 auto diesel Euro 6 ogni giorno, evita l'emissione di 52 kg di CO2 e ha lo stesso effetto di un'area di 100 metri quadrati di alberi ad alto fusto.

Cosa si può fare al Casilino Sky Park

Si potrà entrare nel nuovo parco dal 2 giugno, quando prenderanno il via attività sportive come padel, pickleball, calcetto, street basket, pattinaggio, skateboard e parkour. Nello spazio è presente anche una palestra all'aperto e zone dedicate alla ginnastica a corpo libero, crossfit e calisthenics. In programma sono previste anche attività ludico-ricreative con didattica innovativa per i più piccoli e presto sarà svelato il cartellone estivo che ospiterà spettacoli musicali e teatrali, cinema e presentazioni di libri. Presente all'interno anche un'area bar e ristoro. L'ingresso si trova in viale della Bella Villa 106, avrà prezzi accessibili, con tessere annuali per le attività sportive e costi contenuti per gli eventi culturali e, grazie al sostegno di IGT, saranno previste anche delle fasce di esenzione completa.

"Abbiamo iniziato da uno scantinato e siamo arrivati a fare un assalto al cielo - ha detto in conferenza stampa il presidente Fusolab, Dario Minghetti - questa è un po' la giornata di noi ragazzi di periferia, impegnati da sempre sul territorio. Casilino Sky Park è una storia bella da raccontare, perché in periferia le cose belle possono succedere e succedono. Lo Sky Park - ha aggiunto Minghetti - nasce come un'impresa collettiva privata ma diventa a vocazione pubblica, questo succede grazie all'Estate Romana con il Comune di Roma, grazie alla Regione Lazio con Comunità Solidali e a Sport e Salute con Quartieri. La sinergia tra privato e pubblico è un volano preziosissimo per spazi come il nostro. Quello che vedete quassù è un lavoro frutto di anni, prima c'era una radio libera: oggi c'è il primo Sky Park d'Italia, ne siamo orgogliosi, ma per farlo funzionare sarà necessario l'aiuto di tutti".

"I ragazzi di Fusolab hanno dimostrato che i giovani in periferia ci sono e come loro ci sono uomini e donne determinati - ha detto Mauro Caliste, presidente del V municipio - questa associazione è partita da lontano e al Fusolab va il merito di quello che è successo. Ripartiamo dalle periferie allora, in particolare dalla periferia sud-est, dall'Alessandrino, dal Prenestino, dove è nato il primo Sky Park Nazionale. Il mondo della politica deve essere oggi più sincero che mai, perché è vero che dà e darà una mano ma sforzi, idee e progetti sono di questo gruppo di ragazze e ragazzi a cui va tutta la mia riconoscenza".

