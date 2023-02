Un nuovo collegamento bus per l'area commerciale di La Mistica

Gli autobus arriveranno presto anche nel quadrante di recente sviluppo commerciale nella zona di La Mistica, dove sorge il centro commerciale GranRoma. Il progetto è allo studio del dipartimento trasporto pubblico del Comune di Roma, che lo ha confermato nel corso di una commissione mobilità in cui sono stati affrontati i problemi del trasporto pubblico nel V Municipio.

La richiesta è arrivata per bocca dell’assessora ai Lavori Pubblici del V, Maura Lostia, che ha sottolineato l’esigenza di “portare una linea di autobus a servizio dell’area commerciale di La Mistica che si sta sviluppando attorno al quadrante del centro commerciale - ha detto Lostia - Abbiamo effettuato un sopralluogo proprio questa mattina e posso dire che ci stiamo lavorando. È un grande traguardo, perché oggi abbiamo una zona non servita e i lavoratori e le lavoratrici hanno difficoltà a raggiungerla”.

Il dipartimento trasporto pubblico ha confermato attraverso l’ingegnere Andrea Gulotta: “Stiamo studiando da tempo una soluzione - ha detto in commissione - atteso che il problema è portare la linea su un percorso che ha caratteristiche di strada ad alto scorrimento: via Prenestina bis non ha utenze localizzate lungo il tratto di viabilità, quindi più che una nuova linea sarebbe necessario un allungamento di percorso di circa 3 km per andare a trovare paio di fermate all’altezza del centro commerciale. Stiamo cercando di valutare qual è la linea che avrebbe meno problemi a essere prolungata”.

Scarsa frequenza e lunghi tempi di attesa: i nodi delle linee gestite da Roma Tpl

Nel corso della stessa commissione sono state poi affrontate altre criticità relative al trasporto pubblico locale nel V Municipio, soprattutto per le zone periferiche servite da Roma Tpl. Lostia ha fatto presente che alcune linee non garantiscono il servizio necessario, in particolare la linea 556, che ha una frequenza diradata, la 447 e la 543, che ha tempi di attesa molto lunghi. Collegamenti con punti di rilevanza come la metro C o lo scambio con altre linee , che andrebbero rivisti per renderli più efficaci.

“Da parte nostra c’è la massima disponibilità a valutare modifiche di rete e variazioni”, ha replicato Gulotta, che ha chiamato in causa le problematiche di Roma Tpl: “Abbiamo fatto un incontro con la dirigenza dell’azienda per meglio distribuire le attuali risorse a disposizione del gestore e dargli tempo di acquisire nuove vetture e tornare alla capacità ottimale di servizio, aumentando così frequenze e garantendo la sicurezza dell’esercizio nelle ore di punta”.