Una statua per Alberto Sordi a Villa De Sanctis: scelto il progetto vincitore del concorso di idee

Scelto il progetto da cui prenderà forma la statua per Alberto Sordi nel parco di Villa De Sanctis. L’omaggio sarà realizzato in bronzo o in altro materiale, anche di riciclo, purché non deperibile e i lavori per la realizzazione dell’opera potrebbero partire già quest’estate. L’aspetto della statua seguirà le indicazioni del progetto di due studenti, classe 2005, del quarto anno del liceo artistico Caravaggio di viale Odescalchi: Andrea D’Amore e Emiliano Porcelli, vincitori del concorso di idee “I romani per Alberto Sordi”, promosso dal municipio V e dalla Fondazione Casa Museo Alberto Sordi.

La premiazione del concorso

Il concorso di idee era rivolto agli under 35 o a coloro che avessero conseguito un titolo di studi superiori nella Capitale. I giovani vincitori sono stati premiati alla Casa della cultura e dello sport “Silvio Di Francia”, lunedì 12 febbraio, alla presenza del minisindaco Mauro Caliste, dell’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, e del vicepresidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, Giambattista Faralli. D’Amore e Porcelli hanno ricevuto un premio in denaro di cinquemila euro. “Sono entrambi molto giovani – sottolinea Gotor - segno che la traccia lasciata dall'Albertone nazionale travalica le generazioni". E Caliste aggiunge: "È importante rendere omaggio al grande attore che ha contribuito a segnare la storia cinematografica italiana, proprio qui dove sono stati girati alcuni tra i film più iconici, ricordiamo ‘Un borghese piccolo piccolo’ e ‘Un americano a Roma’”. L'aspetto del progetto vincitore, da cui nascerà la statua, al momento, non è ancora stato svelato.

La rassegna dedicata a Sordi

Subito la premiazione è stato proiettato il classico “Polvere di Stelle”, presentato da Luca Verdone. La pellicola segna l’inizio della rassegna cinematografica “I lunedì con Albertone”, in programma ogni lunedì dalle 17 alle 19 alla Casa della cultura e dello sport “Silvio Di Francia”. Ecco il programma: “Un italiano in America” (19 febbraio), “Fumo di Londra” (26 febbraio), “Mamma mia che impressione” (4 marzo), “Scusi lei è favorevole o contrario?” (11 marzo), Incontri proibiti (18 marzo), “L’avaro” (25 marzo).