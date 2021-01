Centocelle, un albero in piazza dei Gerani per ricordare Federica Stiffi

Un albero per ricordare Federica Stiffi è stato piantato questa mattina in piazza dei Gerani, a Centocelle. Alla giovane, morta nel gennaio del 2019 per shock anafilattico per un drink che conteneva lattosio cui era fortemente allergica, è stata recentemente inaugurata la nuova area giochi inclusiva realizzata nella piazza.

Alla piantumazione era presente la sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Un modo per tenere viva la sua memoria nel quartiere dove abitava".

Il piano di riqualificazione di Piazza dei Gerani, è stato promosso dalla Rete d’impresa Castani che ha progettato l’intervento, lanciato un crowdfunding e vinto il bando regionale dedicato proprio alle reti d'impresa, finanziato con 16,5 milioni per 161 progetti. E' stato pensato come un'area giochi inclusiva anche per bambini diversamente abili. Il parco giochi ha trasformato il volto di una piazza che fino a pochi mesi fa era stata abbadonata al degrado.