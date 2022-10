Il piano "verde" del V Municipio: al via la potatura di 1.400 alberi

Gli alberi dei V Municipio finiscono sotto la lente del Dipartimento Tutela Ambientale, che per l’autunno 2022 ha previsto un piano di potature finalizzato a riqualificare e mettere in sicurezza il verde pubblico. Il pacchetto di interventi prevede l’impiego di tre squadre, circa una quindicina di operai in totale, che ogni settimana si dedicheranno a tre interventi diversi, suddividendo il territorio in quadranti e concentrandosi soprattutto in quelle zone in cui la manutenzione del verde era trascurata ormai da anni, in alcuni casi un decennio.

“Gli interventi sono coordinati dal servizio giardini, che dipende dal dipartimento tutela ambientale - spiega a RomaToday Edoardo Annucci, assessore al verde del V Municipio - Il piano è stato messo a punto in questi mesi, dopo che l’assessora Sabrina Alfonsi ha preso in mano la situazione disponendo una serie di interventi in tutte le zone della città. Le strade in cui intervenire sono state selezionate in due modi: sulla base delle segnalazioni che abbiamo ricevuto in questi mesi e sul tempo trascorso dalle ultime potature. Ci sono molte aree all’interno del territorio che hanno alberi importanti e di grandi dimensioni come pioppi, pini e platani, e che non hanno mai ricevuto neppure la minima manutenzione”.

Il tema è quanto mai d’attualità alla luce dei numerosi crolli di alberi e rami che si sono registrati nella Capitale sia nei mesi estivi sia in questo inizio d’autunno: se alla mancata manutenzione si aggiunge l’estrema siccità degli ultimi mesi e la stagione di piogge e maltempo che si avvicina sempre più rapida, gli interventi diventano urgenti, oltre che necessari.

Il piano verde del V Municipio: tre interventi a settimana divisi per quadranti

“Da qui a dicembre, sia in appalto sia in economia, meteo permettendo dovrebbero essere potati circa 1.400 alberi - prosegue Annucci - da gennaio in poi è previsto un altro pacchetto di interventi che copra l’intero territorio municipale. La programmazione è settimanale, e annunceremo le vie coinvolte non appena avremo tutte le autorizzazioni e le determine. Alle squadre in appalto, che si occuperanno delle alberature più imponenti utilizzando appositi macchinari, si affiancherà una squadra del servizio giardini per gli interventi minori”. Il direttore dei lavori, un agronomo, si occuperà inoltre di monitorare sul posto gli alberi e di stabilire, a seconda dei casi, se siano necessari interventi più incisivi o drastici, nei casi peggiori (quando cioè viene minacciata la sicurezza pubblica) disponendo anche gli abbattimenti. Le squadre di Ama si occuperanno poi dello spazzamento meccanizzato e manuale delle aree interessate dalle potature, sfruttando i divieti di sosta disposti via via.

Il primo intervento è partito lunedì in via della Marranella, e interessa una porzione di territorio che si allunga attraverso piazza Malatesta sino a sfiorare la Casilina. La prima tranche di lavori riguarda il quadrante Prenestino-Labicano: “Da anni non venivano fatti interventi in quella zona - conferma Annucci - Le squadre si allargheranno a raggiera sino a coprire tutte le vie limitrofe, mercoledì saranno in via Forteguerri e via San Piero di Bastelica. Poi si sposteranno a Centocelle e seguiranno lo stesso iter. Dopo anni finalmente il Dipartimento Ambiente, grazie anche all’impegno dell’assessora Alfonsi e del presidente del Municipio Mauro Caliste, ha investito risorse importanti per la cura del verde orizzontale e verticale, e tutti i quartieri del Municipio saranno interessati”.

"Il nostro territorio ha oltre 20.000 alberi, un numero importante che impone attenzione e attività ordinarie e straordinarie di manutenzione - ha aggiunto Caliste - C'è molto da recuperare, ma la programmazione definita in sinergia con l'assessorato all'ambiente capitolino permetterà un imponente cambio di passo".