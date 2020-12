MD: primo punto vendita a Velletri

MD ha inaugurato oggi il suo primo store a Velletri, il 18° in provincia di Roma, il 40° nel Lazio.

Lo store ha una superficie di vendita di circa 1000 m2, a cui si aggiunge un ampio parcheggio per 83 posti auto. Situato com’è in via Salvo d’Acquisto (angolo via Cinque Cerchi), si trova a servire una zona di larga affluenza data la vicinanza con la via Appia, con un bacino d'utenza stimato di circa 33.500 abitanti.

Gli occupati sono 23, di cui 18 nuovi assunti con un'età media di 23 anni e tutti della zona (11 risiedono proprio a Velletri).

In omaggio al Natale lo store di Velletri dà spazio al nuovo servizio pensato per le prossime feste: “MD Cucina per te”, take away di alta gastronomia a base di piatti tipici della tradizione natalizia declinati sulle tipicità locali. Un servizio innovativo, disponibile dal 10 al 31 dicembre, pensato per semplificare la vita e rendere pranzi e cene di famiglia – per quanto rigorosamente contingentate - unicamente un piacere conviviale.

Sempre alle feste è dedicato il primo Catalogo Natale MD che sarà disponibile sul punto vendita di Velletri e on line. In 56 pagine, stampate su carta certificata FSC che deriva da foreste gestite in maniera responsabile, l’azienda racconta il meglio della sua offerta per il periodo natalizio, e grazie al QR code l’intero mondo MD è a portata di click.

Spazio infine alla solidarietà con le speciali “Stelle di Natale” benefiche: a Velletri l’acquisto delle benaugurali piante natalizie, contribuirà alla raccolta fondi per la ricerca scientifica dedicata alla lotta al Covid, continuando la tradizione solidale inaugurata con la donazione fatta questa estate all’ospedale Cotugno di Napoli.

Al suo interno lo store è organizzato su sei corsie di vendita, con oltre 2000 referenze a marchio tra food (80% circa) e non food, e 6 casse, mentre sul perimetro si trovano sia banchi serviti di gastronomia, panetteria e macelleria sia i laboratori a vista.

Lo store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00-21:00 e la domenica dalle 8:30-21:00. A disposizione della clientela inoltre un ampio parcheggio con 83 posti auto.