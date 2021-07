Castelli, inaugurata sala per parto in acqua: "Realtà unica nel centro sud"

Partorire in modo naturale, direttamente in acqua, adesso si può. All’ospedale dei Castelli, nella Asl Roma 6, è stata infatti inaugurata una sala con la vasca.

La nuova sala parto

Francesco Barletta, il direttore di Ostetricia e ginecologia dell’Asl Rm 6, ha spiegato il modo in cui è stata allestita e di conseguenza come funziona l’originale sala parto. “La neo-mamma può utilizzare il grande letto, tondo, per prepararsi e rilassarsi. Accanto ad esso troverà la vasca, ma qualche metro più avanti, dall'altra parte della stanza, ci sarà tutta l'attrezzatura tecnica e specifica per i sanitari adibiti alla sala vasca”.

Un servizio pubblico ed innovativo

Il servizio offerto all’ospedale dei Castelli “non è una realtà d'elite” perché, ha chiarito Barletta “ è per tutta l'utenza. Dal punto di vista dell'allestimento è una realtà unica per il Centro-Sud, e ci sono già donne prenotate che presto verranno a partorire qui”. Donne che potranno vivere l’emozione recentemente esperita, a Milano, dall’influencer Chiara Ferragni.



Il parto in acqua può rappresentare una possibilità interessante anche per le donne che abitano nella Capitale. “Per fare questo- ha spiegato ha spiegato il direttore del reparto di Ostetricia - lavoriamo in sicurezza ma dobbiamo fare anche in modo che sia naturale, perché è il giorno del parto, uno dei momenti più belli della vita di una donna, di una coppia”.

Un punto di eccellenza

“Oltre il Covid, la più grande tragedia è il calo della nascite in Italia - ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, presente all’inaugurazione insieme al Direttore Generale della ASl Roma 2 Narciso Mostarda - Il fatto di rendere accogliente e sicuro un luogo come questo può contribuire a far sentire le neo-mamme a proprio agio: il momento della nascita deve essere sì di grande gioia, ma anche di sicurezza. Il messaggio oggi è questo: all'ospedale dei Castelli c'è un nuovo punto di eccellenza”.