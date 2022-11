Ai Castelli le celebrazioni per la festa nazionale della Romania

Lo scorso 27 novembre a Marino si è celebrata in anticipo la Festa Nazionale della Romania (giorno di festa il 1°dicembre). Alle celebrazioni organizzate dall'associazione Villaggio Romeno con il sostegno del Dipartimento per i Romeni all’Estero (Governo della Romania) e si svolge sotto il Patrocinio dell'Ambasciata di Romania in Italia e del Comune di Albano Laziale.

L'ambasciatrice della Romania in Italia Gabriella Dancau presente a Marino ha dichiarato: "L'evento è una lodevole iniziativa dell'associazione Villaggio Romeno e credo sia importante avere iniziative del genere, perché i risultati si vedono e si possono valutare solo se abbiamo dei progetti e se riusciamo a comunicare quello che vogliamo. I romeni d'Italia sono persone laboriose, che si sono costruite, con sacrificio, qui, un bel destino".

L'evento "Uniti sotto il tricolore" ha visto musica, balli e vestiti festivi di folklore delle regioni storiche romene, con la partecipazione di oltre 400 romeni. Fra i tanti hanno partecipato la solista Mihaela Bolog che sul palco insieme al gruppo Roma-nia, formato da studenti e giovani romeni cresciuti in Italia. Hanno augurato una buona festa nazionale e commosso il pubblico anche la coppia di solisti Mihaela e Ciprian Istrate. Maria Ghinea ha presentato sul palco canzoni del repertorio della regione storica di Oltenia, dedicate alla famiglia e alla nostalgia mentre Mioara Velicu (78 anni) dalla regione storica della Moldavia ha intrattenuto il pubblico con battute, barzellette ma soprattuto con la sua voce penetrante che è entrata direttamente nell'anima degli spettatori.

Il momento clou della serata è stato rappresentato dalla suite di canti patriottici presentata da Nicolae Furdui Iancu, uno dei più importanti solisti di folklore romeno, che si è esibito per la prima volta a Roma. "I romeni sono una nazione nobile, caratterizzata dall’ottimismo, dall’amore verso gli altri. Per la Festa Nazionale, ma anche per le feste natalizie che si avvicinano, auguro ai romeni in Italia di vivere felici e in salute e non dimenticare mai le loro radici, di cui devono essere fieri!” ha dichiarato Iancu che è stato premiato con un diploma d'onore.