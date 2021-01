Avviso di interruzione di energia elettrica ai Castelli Romani

A partire dalle 00.01 fino alle ore 07.30 di domani 6 gennaio 2021, l'interruzione avverrà nei Comuni della Provincia di Roma di seguito specificati:

COMUNE DI FRASCATI: centro storio in particolare ditorni di Piazza San Pietro e Piazza Mercato, località Cisternole e Vermicino fino ai confini con il Comune di Roma.

COMUNE DI COLONNA: Via Valle della Chiesa.

COMUNE DI GROTTAFERRATA: Via Kennedy e zone limitrofe verso il centro storico comprendendo Corso del Popolo e Via 1° Maggio, zona Pratoni e zona Cooperative, Via Rocca di Papa e limitrofe, Via Tuscolana e limitrofe, Castel Molara.

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE: Via di Frascati e limitrofe, dintorni dell’osservatorio astronomico fino ai confini con il Comune di Frascati, zona Pratoni, Via del Tuscolo, zone limitrofe al Campo Sportivo, Via Costagrande, Via Leopardi, Via Romoli, Via di Monte Compatri.

COMUNE DI MONTE COMPATRI: centro storico, Via delle Cannetacce, Via Serranti, Iiazza Garibaldi, Via Tuscolana, Via Colle Mazzini, Via Monte est, Via Rosmini, Via Salvatori, Via Monte Compatri Colonna, Via dei Pioppi, Via Fontanile di Caiano, Via della Stazione, Via Frascati Colonna, Via Selva Fontana Candida, Via Carrarecce, Via Aldebaran, Via del Romito, Via Colonna, Via san Silvestro, Via Pallotta, Via Olivello, Via Luzzi, Via Ciuffa.

COMUNE DI ROCCA DI PAPA: via di Frascati e limitrofe da località Squarciarelli fino a Piazza della Repubblica, zona dei Campi di Annibale compresa la Via Campi di Annibale al centro dell’abitato.

COMUNE DI ROCCA PRIORA: centro storico, Via San Sebastiano, Via Tuscolana, Via Buero, Via Montecompatri, Via Malpasso, Via Vicinale de Tuscolo, Via san Sebastiano, Via Montagna Spaccata, Via Savelli.

Durante i lavori, l’erogazione di energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni o per la segnalazione guasti potete rivolgervi al numero verde 803500 oppure scaricare l’app per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.