La Vivace Grottaferrata è ancora senza campo

La Vivace Grottaferrata comincia alla grande il suo campionato di Promozione vincendo, al debutto e in trasferta nel Girone D, il derby contro il Rocca Priora RdP. Ma a rovinare la festa alla formazione di Giovarruscio è la vicenda legata al campo comunale di Grottaferrata.

Infatti il campo di via degli ulivi non sarà a disposizione del club biancorosso domenica prossima quando la formazione di Giovarruscio dovrebbe giocare in casa contro il Velletri. Il campo è ancora soggetto a dei lavoro non terminati e i tempi previsti non sono brevi anzi visto che bisognerà attendere l'omologazione da parte degli enti preposti. Nei giorni scorsi la Vivace, in una nota, aveva parlato di "un forte danno di immagine sia nei confronti degli associati sia nei confronti dell'opinione pubblica".

La situazione non è rosea. Secondo alcune indiscrezioni la nuova Giunta di Grottaferrata sarebbe intenzionata ad assegnare il campo di volta in volta ai soggetti che ne faranno richiesta. Il club biancorosso è preoccupato perchè questo renderebbe difficile la gestione organizzativa dell'impianto e creerebbe confusione relativamente a responsabilità civili e penali legate ad eventuali danni alle strutture. Il timore più grande della Vivace è quello di gettare nell'incertezza i suoi circa cinquecento tesserati.