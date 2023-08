Al via la nuova edizione del Villaggio Oratorio

Da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre a Genzano si terrà l’appuntamento con “Villaggio Oratorio”, l’esperienza di formazione estiva che apre il nuovo anno oratoriano con un percorso di crescita spirituale, teologica e metodologica.

L’evento realizzato dal Centro Oratori Romani ha l’obiettivo di fornire formazioni e momenti di progettazione e confronto a catechisti ed animatori delle parrocchie romane. Potranno partecipare tutti i ragazzi, dai preadolescenti dei primi anni di liceo ai giovani universitari, che vogliono vivere la formazione all’interno di un progetto che preveda momenti specifici per le varie fasce di età, ma anche esperienze comuni che vedano insieme le varie componenti della comunità dell’oratorio.

Il nuovo Presidente del COR, Stefano Pichierri spiega così il Villaggio: “È Un momento centrale ed unico per tutti i ragazzi e giovani che si stanno appassionando al servizio in oratorio, per scoprire e riscoprire la loro fede in una ottica di servizio ai più piccoli. Insieme agli altri coetanei e con percorsi a loro adatti, i ragazzi rafforzano il senso di appartenenza alla Chiesa. Si uniscono e scambiano esperienze e momenti di formazione preziosi, da riportare nelle proprie zone di provenienza.

Tanti i progetti previsti nel Villaggio che toccherà il suo momento clou con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare del settore Nord della Diocesi di Roma, don Daniele Salera il 3 settembre. A Velletri il 23 e 24 settembre invece un workshop per sacerdoti, giovani e adulti responsabili di oratorio che porrà al centro il discernimento spirituale come categoria-chiave della progettazione pastorale.