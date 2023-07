A Frascati la seconda tappa dell'evento solidale "Il tour del sorriso"

Venerdì 7 e sabato 8 luglio a Frascati presso il Circolo New Country Club Frascati si terrà la seconda tappa della manifestazione solidale il "Tour del Sorriso" dopo il debutto al Circolo Canottieri il 10 giugno.

La manifestazione prevede un torneo amichevole tra giocatori tennis, padel e pickleball che iscrivendosi alla manifestazione, sosterranno il progetto con una donazione a partire da venti euro. Tutto il ricavato sarà devoluto al progetto "un amore di gioco" che vedrà la realizzazione di parco giochi inclusivi in tutta Italia. Nello specifico a Roma sorgerà il parco giochi per bambini con disabilità a Villa Massimo.

"Rappresenta un nuovo momento per stare insieme e condividere attraverso lo sport un progetto davvero importante e ambizioso. “Un amore di gioco”, è un progetto che desideriamo estendere in tutta Italia con l’obiettivo in primis educativo, di mettere in relazione tutti i bambini permettendo loro di giocare insieme senza più barriere”, spiega Eduardo Quinto, Direttore Generale dell’Associazione Teniamoci per Mano Onlus che insieme al municipio II realizzerà il parco a Villa Massimo . "Giocheremo di giorno, di notte, insomma sarà una vera è propria maratona solidale che siamo certi aiuterà Teniamoci per Mano Onlus a raggiungere il suo obiettivo. I nostri soci hanno risposto con grande partecipazione, quindi ci aspettiamo davvero una due giorni piena di sport ed emozioni”, così racconta Marcello Molinari, Direttore del Club.

Madrina dell'evento aperto a tutti sarà Nathalie Caldonazzo, showgirl ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Tanti gli eventi in programma sia per i grandi ma per i più piccoli con laboratori creativi e giochi di gruppo organizzati dai volontari del Distretto di Roma di TPM.

Questo il programma:

7 luglio

Ore 19.00: Concerto della “Scuola di Musica Ponte Linari”

Ore 19.30: Accredito e ritiro Play Kit (T-Shirt, nasino rosso, cappellino e polsino by Sielte e Huawei)

Ore 20.00: Taglio del nastro e inaugurazione della manifestazione con Nathalie Caldonazzo

Inizio tornei di Tennis, Padel e Pickleball

Ore 20.15: Aperitivo

Dalle 20.00 > Partite no limits (Tutta la notte)

?8 luglio