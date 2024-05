Erano soli e ricoperti di parassiti: guardiaparco salvano due cuccioli di volpe

Erano in cattive condizioni di salute i due cuccioli di volpe che sono trovati sui Monti dell’Artemisio, nella zona di Velletri, da Marco Serangeli, un cittadino che stava facendo un’escursione nel bosco.

Ritrovamento e soccorso dei due cuccioli

Lo stato dei due piccoli mammiferi è apparso subito grave perché ricoperti di parassiti. L’assenza della madre nella zona ha spinto il cittadino, intorno alle 20 di sera, ad allertare i Guardiaparco del parco dei Castelli Romani. I “ranger” sono accorsi sul posto e, verificate le condizioni degli animali, li hanno portato a Velletri dal veterinario Roberto Scarcella che se n’è preso cura in attesa di un successivo trasferimento.

Una specie diffusa anche in città

Nutriti con latte di capra i due cuccioli, che versavano in condizioni fortemente debilitate, sono stati portati poi al Centro di recupero della fauna selvatica che gestisce, a Roma, la Lipu. Non sono sicuramente i primi esemplari della stagione visto che, come ha spiegato a Romatoday Francesca Manzia, responsabile della struttura, sono tra gli animali che più frequentemente vengono affidati alle cure dei volontari della Lipu.

La volpe è una specie con una notevole capacità di adattamento, facile da avvistare nel territorio del Parco ma anche nei contesti più antropizzati e, come più volte segnalato, anche nelle zone più inattese, come le scuole ed addirittura i mercati rionali della Capitale. “Durante il primo mese di vita vengono nutriti con il latte materno, ma la loro dieta viene integrata con piccoli bocconi di carne che vengono rigurgitati dagli adulti” hanno ricordato dal parco dei Castelli Romani – I cuccioli rimangono nella tana per circa 4 o 5 settimane ma continuano ad essere allattati per altrettante settimane”.

La raccomandazione degli esperti

L’episodio di cui sono stati protagonisti i due esemplari dei Monti dell’Artemisio ha offerto lo spunto all’ente parco dei Castelli Romani, per fare una raccomandazione. “Bisogna fare molta attenzione prima di prelevare cuccioli di fauna selvatica, in quanto non è sempre facile distinguere tra una situazione di abbandono reale o presunto, o magari di difficoltà. I cuccioli escono presto dalla tana per imparare a cavarsela da soli, quando li vediamo da soli non significa che sono stati abbandonati, la madre è spesso nascosta nelle vicinanze per controllare le loro mosse, lasciandoli liberi di esplorare l’ambiente circostante”. Non era il caso degli animali che sono stati soccorsi in questa circostanza: ricoperti di parassiti, senza l’intervento del cittadino, dei guardiaparco e dei veterinari che se ne sono interessati, sarebbero sopravvissuti poco tempo.