Lavori all'acquedotto, 24 ore senz'acqua. Ecco dove

Dalle ore 08:00 di lunedì 27 alle ore 07:00 di martedì 28 maggio sarà interrotto il flusso dell’acqua in diversi comuni dei Castelli e non solo, causa interventi di manutenzione sull’acquedotto del Simbrivio per migliorarne l’efficienza.

Ecco i comuni interessati all’interruzione idrica:

Arcinazzo Romano;

Affile;

Bellegra;

Roiate;

Palestrina;

Castel San Pietro Romano;

Rocca Santo Stefano; Canterano;

Rocca Canterano;

Ciciliano;

San Vito Romano;

Rocca Di Cave;

Poli;

Casape;

San Gregorio Da Sassola;

Olevano Romano;

Ariccia;

Genzano Di Roma;

Lanuvio;

Velletri;

Artena;

Carpineto Romano;

Gavignano;

Gorga;

Montelanico;

Valmontone;

Rocca Di Papa;

Segni;

Labico;

Lariano;

Marino;

Rocca Priora;

Grottaferrata:

Montecompatri.

Durante i lavori, per limitare i disagi ai cittadini sarà attivo un servizio di rifornimento di autobotti in stazionamento nei vari Comuni. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato2 rende noto che potrebbero subire una sospensione/riduzione del flusso dell’acqua anche le reti idriche di Cori, Giulianello, Paliano, Rocca Massima, Sgurgola, Serrone.